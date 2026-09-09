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名古屋亞運將登場 李洋部長親坐鎮Hami Video專屬頻道24小時助陣
亞洲體壇盛事2026愛知-名古屋亞運將於9月19日登場，運動部長李洋這次不是以選手身分參加，首次以部長職務出席督軍，要成為選手最佳後盾；無法親自赴日的民眾，則可透過轉播，隔海應援！中華電信（2412）表示，MOD、Hami Video特別設立亞運專區，專屬頻道24小時播出。
中華電信指出，MOD、Hami Video的亞運專區，不僅規劃熱點回看，Hami Video提供賽事儀錶板、互動聊天室、智慧提醒等熱門功能，並成立24小時專屬頻道包含1個中文頻道及4個原音頻道，提供國人不受場地及時空限制、全天候享受亞運的優質觀賽體驗。
亞運為亞洲規模最大的綜合運動賽會，將於9月19日至10月4日在日本舉辦；中華隊在體操、棒球、羽球等國際賽均交出好成績，將挑戰亞運34項運動競賽，有望再創佳績；熱門項目如游泳、桌球、拳擊、柔道、舉重等，及新興項目如電子競技亦被看好奪牌。
中華電信強調，以高品質、穩定及創新科技的轉播服務陪伴國人享受亞運賽事，邀請民眾一起透過MOD及Hami Video為選手加持集氣。
看亞運為選手加油，中華電信表示，推出影視、行動、寬頻等多元方案，10月8日前參加指定方案還可以上網登錄抽機票及Hami Point！優惠方案包括新申請MOD並同時訂閱指定餐包，最高可獲Hami Point 1,700點；行動、寬頻客戶加購Hami Video電視運動館年約方案（綁約12個月），每月只要129元並加碼贈Hami Point 100點；於Hami Video網路/APP訂閱電視運動館90天方案優惠價399元、180天方案優惠價699元。
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