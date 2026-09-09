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Meta推出Muse個人智慧代理 搶進個人化AI Agent市場
Meta搶進個人AI代理市場，在美國推出兼顧資安與隱私的個人AI智慧代理App「Muse」，可以主動協助使用者推進目標、提供靈感與建議。Meta強調，Muse為顧及隱私，運行於Muse安全虛擬機器，為同時容納智慧代理本身與使用者資料的專屬虛擬機器。
Meta指出，Muse的設計貼近用戶既有溝通習慣，可在Muse App中直接使用，也可直接在WhatsApp對話。使用者只要說出需求，Muse便會著手執行，由Muse Spark驅動。
Meta強調，與其他AI Agent智慧代理不同，Muse從一開始就是為全球數十億人打造，毫無學習門檻，任何人都可立即上手，無需技術背景。能處理寄送電子郵件、預訂旅程等日常任務，也能處理長期與複雜的任務。當使用者提出某項任務，Muse會協助擬定個人化計畫、統籌時間與資源，並自主推進進度。過程中，它能開啟瀏覽器、填寫表單，甚至代為協商。
面對耗時較長的任務，即使使用者已關閉應用程式，Muse仍會持續作業；一旦情況有變，或需要取得同意時，例如寄出電子郵件或開始購買前，Muse將主動回報。
在付款流程，Muse可透過由Stripe打造的Link完成結帳，成為首款納入Link購物保障的AI智慧代理：符合條件的購買可享商品損壞或遺失保障、降價補償、免手續費退貨與退貨保證，且完全免費。
Muse會記住對使用者而言重要的事，因此能主動提出建議，並依據使用者僅提過一次的細節採取行動，但使用者也隨時可以要求它「忘記」特定內容。且使用者的對話內容，或其虛擬機器中的資料，不會分享給Meta的廣告系統，使用者隨時都可調整權限或中斷服務連結，也可選擇不將自身的互動內容用於訓練Meta的AI模型。
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