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Palliser增持楠梓電持股突破5% 點名AI PCB、滬士電持股價值待重估

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

英國知名投資機構Palliser Capital 9日宣布，在與楠梓電（2316）管理團隊進行數月建設性溝通後，已進一步增持楠梓電股份，持股比重正式突破5%，並重申看好楠梓電AI印刷電路板（PCB）業務及所持滬士電股權的長期價值。

Palliser指出，楠梓電目前持有滬士電11.3%股權，價值約39億美元，光是這筆持股價值即超過楠梓電目前市值三倍；加上楠梓電本身具備AI PCB平台，認為公司現階段估值仍未充分反映相關資產及業務價值。

Palliser今年6月曾提出「極大化楠梓電價值之提案」，主張透過一系列可執行措施提升公司價值。此次持股突破5%，Palliser表示，楠梓電管理層對相關倡議及股東意見展現開放態度，並致力提升公司長期價值，也進一步強化其對楠梓電後續發展及價值潛力的信心。

後續Palliser將持續與楠梓電管理層溝通，包括強化投資人關係及市場資訊揭露、優化資本結構，並加速掌握AI PCB商機及與滬士電之間的綜效。

此外，Palliser也將持續推動市場重新認識楠梓電所持滬士電11.3%股權的內含價值，希望相關資產價值能獲得合理評價，進一步反映在楠梓電股價表現。

楠梓電 PCB 士電

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