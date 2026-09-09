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晶創台灣二大計畫砸170億元 下階段推產學合作、自主研發

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國科會副主委張振豪(左)、國科會工研處長洪樂文(右)說明晶創台灣計畫執行概況。記者歐芯萌／攝影
國科會副主委張振豪(左)、國科會工研處長洪樂文(右)說明晶創台灣計畫執行概況。記者歐芯萌／攝影

配合「晶片驅動台灣產業創新方案」，國科會9日預告，將於10日行政院會報告二項核心中長程計畫，執行期程為2024年至2028年，投入總經費新台幣170億元。國科會副主委張振豪預告，下一階段將鼓勵學校端根據前瞻研發的需求，直接與國內設備業者進行產學合作，創造自主研發能量。

張振豪表示，為解決現階段學校與法人端半導體設備老舊、難以支應前瞻研發的問題，國科會投入158億元執行「晶片驅動全台半導體相關軟硬體建置與資源共享計畫」，針對不同研發階段進行汰舊換新與升級，規劃包含三個核心部分，以下盤點目前執行概況。

在學界端，串聯全台大專院校共享資源，補助國內七大半導體學院，依據其特色專長（如化合物半導體、矽光子、高階微影技術等）建置先進設備。同時，由國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）建立單一服務平台網站，串聯各校設備資源，開放全國大專院校皆可線上預約使用。

在法人端（國研院 TSRI），為布局下一世代技術與人才培育，將建置「原子級製程（1奈米以下）」的試驗線，打造從製程、材料*-KY（4763）到元件電路分析的完整研發平台，提供學研界最前瞻的研發環境。

在產業端（工研院），針對中小企業與新創公司在產品開發初期的「小量試產與迭代改進」需求，於工研院建置「試量產線」，涵蓋12吋晶圓的28奈米試產線、3D先進封裝，以及次微米感測器等產線，有效解決新創業者無法直接負擔大量生產規模的痛點。

在軟體層面，國科會投入12億元推動「前瞻晶片設計軟體技術開發計畫」，旨在強化台灣電子設計自動化（EDA）工具的自主開發能力。

國科會工研處長洪樂文指出，過去全球EDA市場多由少數國外大廠壟斷，但近年AI快速興起，帶動了「異質整合」與「先進封裝」等新興領域的發展，而國際大廠在此領域的布局尚未完全成形，成為台灣切入的絕佳契機。

洪樂文表示，該計畫由學界與法人先行開發單點EDA工具，再由工研院建立雲端平台進行串聯整合。未來中小型與新創IC設計業者即可透過此雲端平台，取得完整的工具鏈服務，大幅減輕需支付昂貴國外軟體授權費用的成本重擔。

針對計畫未來的滾動式調整，張振豪透露一項重大政策轉變，但這部分不在明天的報告之中。現階段計畫著重於建置與共享設備，計畫的下一階段，國科會將推動「前瞻研究驅動的設備研發」。他認為，台灣半導體技術已處於國際領先地位，若僅是購買市售標準設備，能做的研究別人也能做。

張振豪表示，未來將鼓勵學校端根據前瞻研發的需求，直接與國內設備業者進行產學合作，由學者提出所需功能與規格，帶動本土設備商共同開發下一代的高階半導體設備（如清大與廠商密切合作開發下一代高階微影技術），藉此深化台灣半導體供應鏈的自主研發能量。

產學合作 半導體 晶片

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