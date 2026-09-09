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手機看新聞重影片 AI尚未取代人類創作

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「人類的閱讀習慣已經被手機改變，新聞呈現要多一點影片！」美國哥倫比亞大學學者賈西亞9日發表演說指出，人們每天會看124次手機，這對新聞界來說是很大的機會，新聞呈現應該以手機為主體，減少文字增加影片；他認為AI可加強新聞製作效率，但無法取代創意，人們應積極擁抱AI。

哥倫比亞大學新聞研究所教授馬力歐．賈西亞9日在台灣發表專題演講；講題：「手機與AI如何改變我們說故事的方式」。他是全球知名新聞設計師、媒體轉型顧問，哥大新研所新聞設計資深顧問及兼任教授，曾領導750個新聞媒體產品設計與創新計畫，遍及122個國家，包括「華爾街日報」、「華盛頓郵報」、「南華早報」及德國「商報」等國際知名媒體。

將新聞融入手機使用

「人類每天有124次機會看手機螢幕！」賈西亞表示，影片將會是人們獲得資訊的方式，而台灣的網路普及率高達97.7%、78.4%使用社群查詢訊息，只有19%民眾不想看新聞（美國至少有35%），新聞要更懂得宣傳所報導的故事，例如提供摘要、影片，並發在抖音與社群平台，「要學會做一個跨平台的記者」。

「手機與AI已徹底改變新聞寫作方式！」賈西亞說，年長者如今也可看平板，傳統平面媒體撰寫報導的方式已經不同，他在上課時要求學生不可以帶正方形的紙進入教室，而是要折成長方形，畢竟94%的人是垂直拿手機的，因此要以「行動裝置」友善的方式製作報導。他以《紐約時報》舉例，報導開頭是標題、短影片，接著才是簡短文字，「可增加讀者停留時間！」

記者要學會作影片

「照片與影片是很好的引言！」賈西亞認為，影片不用太長，約12到13秒就可以讓讀者停留時間達到10秒，《紐約時報》還有製作多媒體報導，主要是圖片與影片，文字在中間才簡短跳出；另外，人們習慣早上6點先看標題，中午吃飯時看影片，因此新聞的編排時程也是，先呈現標題、進度的更新，然後再呈現影片，「預定播報的新聞正逐漸式微！」

對於新聞業應用AI，賈西亞強調，其實人類還是比AI機器人優秀，因為機器人知道的都是人類給的，但AI有巨大資料庫，可以減少人類的研究、搜尋時間，簡化工作流程，而且機器人對於情緒、場景沒有感覺，最後還是要人類將新聞的意義昇華。

人類創意無限

「人類最偉大的能力是『創造連結』！」賈西亞舉例，賈伯斯曾在大學旁聽過日本古代書法的課，啟發蘋果手機的設計靈感；人們還會想像將美國開國元勳漢彌爾頓丟到充滿有色人種的環境生活，因此創造了音樂劇，還可以將泰勒絲的歌詞與以前作家的文章結合，這樣的想像力是AI沒有的。

賈西亞認為，新聞界應用AI有四個階段，包括尚未熟悉、建立內部流程、大量應用AI與透過AI創造收益，多數人已經進入第二階段，未來還會成長。但新聞界使用AI也要注意訊息精確度、因讀者對於AI訊息的反感、記者要更純熟使用，還有AI生成的東西不見得有趣，往往相當單調。

打造記者個人品牌

他的結論是：最終還是取決於人類的創意，而非讓AI取代一切。現場有記者提問，許多民眾不再點擊新聞，都是用AI看摘要，導致媒體廣告收益下降，該怎麼辦？賈西亞建議媒體可以開發更多專欄與撰稿人，讓閱聽人追蹤記者，而機器人目前處理一般內容效果不錯，但處理在地新聞表現較差，可以多報導台灣的在地內容。

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