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NPO成未來兩年光通訊敘事主軸 雷射、光纖成下一個「記憶體敘事」
光子互連新創公司Lightmatter管理層近期在和花旗的訪談中指出，NPO 預計將於2027年開始進入市場，並於2028年實現大規模普及；而 CPO 用於規模擴展的時程則維持在2028至2029年不變，同時還將雷射及光纖定性爲「下一個HBM」，暗示供給緊張格局將支撐相關產品的稀缺溢價。法人看好，聯亞（3081）、華星光（4979）、光環（3234）、威世波（7930）等相關供應鏈皆有望受惠。
花旗指出，在今年OFC光纖通信展之前，市場普遍預期CPO將於2027年至2028年初率先用於規模擴展，然而展會過後，市場關注焦點已明顯轉向NPO。Lightmatter管理層則表示，NPO平台將於2027年陸續出現，並於2028年迎來高量、普及性部署，CPO在規模擴展場景中的應用時間線則維持在2028至2029年區間。
同時9日中國國際光電博覽會於深圳盛大開幕，展覽為期三天，主題集中在1.6T高速可插拔光模塊、CPO/NPO共封裝光學、MPO高速光纖連接器等前沿產品與方案。從展出的產品進展來看，1.6T正逐步進入規模上量階段，3.2T及更高階產品陸續推進送樣與客戶驗證，NPO、CPO、XPO等新型架構的產業化進展則有望成為重要看點。
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