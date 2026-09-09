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注意！「幫忙投票」是盜帳號陷阱 LINE提醒「停、查、碼不給」防詐口訣

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小心「幫忙投票」詐騙 LINE 8月帳號被盜通報數大增97%

中央社／ 台北9日電

根據通訊軟體LINE內部最新統計，今年8月接獲用戶通報「帳號被盜」的客服案件數，較7月大幅增加97%。LINE提醒用戶慎防「幫忙投票詐騙，勿點擊可疑連結或提供LINE認證碼，以免帳號遭盜用。

LINE今天發布新聞資料指出，詐騙集團常利用已遭盜用的親友帳號發送訊息，以「幫小孩投票」、「幫寵物選拔集氣」等名義誘使民眾點擊網站連結，或透過對話騙取LINE認證碼，進而盜走LINE帳號。

為防範投票詐騙，LINE提醒用戶牢記「停、查、碼不給」三步驟。首先，收到投票請求時先停下來，別點擊連結或幫忙投票；其次，透過其他管道例如通話或面對面，向親友再次確認，驗證是否為本人傳送或帳號已遭盜用；第三，若對方要求提供LINE認證碼，就絕對是詐騙。

LINE表示，簡訊認證碼是保護個人帳號安全的最關鍵鑰匙，通常僅在用戶本人需要移動帳號（例如換手機時）才會使用，在任何情況下，切勿提供給任何人或填寫於任何不明網頁上。一旦將認證碼外流，帳號馬上就會遭到盜用。

為了強化帳號安全，LINE建議用戶綁定Apple或Google帳號，若發生帳號遭盜用的情況將有更高機會找回。另外也可開啟「偵測可疑網站」功能，若聊天室出現曾被用戶檢舉過的可疑網址，系統會在網址下方顯示警告標示，幫助用戶提高警覺。

若LINE帳號遭到盜用，切勿直接刪除LINE應用程式。如果還能登入，可立即點選「再次登入」自主取回帳號控制權，然後更改帳號密碼，也可評估關閉「使用密碼登入」。若已無法登入帳號，需儘速透過LINE官方「免登入帳號」客服表單（https://contact-cc.line.me/tw/11242?continue_without_login=truehttps://contact-cc.line.me/tw/11242?continue_without_login=true）尋求協助。

在產品防護方面，LINE持續強化用戶端的安全機制，例如當收到海外陌生帳號傳訊息時，系統會顯示「此帳號不是用台灣手機門號註冊，請小心詐騙！」；同時，LINE也將來自非好友的陌生訊息與邀請集中管理，清楚提醒用戶注意。

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