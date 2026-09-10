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iPhone 18 Pro各國售價比一比！飛日韓買可能更貴 台灣Duo比美國高1.7萬

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果新一代iPhone 18系列正式亮相，包含iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及首款摺疊機iPhone Duo，海外售價差異成為消費者關注焦點。圖／記者黃筱晴攝影、蘋果官網、歐新社
蘋果新一代iPhone 18系列正式亮相，包含iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及首款摺疊機iPhone Duo，海外售價差異成為消費者關注焦點。圖／記者黃筱晴攝影、蘋果官網、歐新社

蘋果正式發表新一代 iPhone 18 Pro，究竟出國買iPhone 18 Pro哪國最便宜？以台幣換算的價格來看，美國4種容量全數最便宜，256GB約3萬8,188元、512GB約4萬4,558元、1TB約5萬7,298元、2TB約7萬6,408元。至於賣最貴的國家，256GB、512GB為南韓，分別為4萬5,391元、5萬2,234元；1TB與2TB則是台灣最高，分別為6萬6,900元及8萬8,900元。

換句話說，若鎖定iPhone 18 Pro出國購買，美國是價格最低首選，其中256GB與南韓相比價差達7,203元；1TB美國與台灣的價差是9,602元，2TB美國與台灣更相差1萬2,492元。蘋果此次iPhone 18 Pro系列起價也較前代提高100美元。

iPhone 18 Pro各國高低價差比一比

256GB：45,391元（南韓）／38,188元（價差達7,203元)

512GB：52,234元（南韓）／44,558元（價差達7,676元）

1TB：66,900元（台灣）／57,298元（價差達9,302元）

2TB：88900元（台灣）／76408元（價差達12,492元）

如果消費者想要買更大螢幕的iPhone 18 Pro Max，赴美國購買同樣最划算，4種容量全數為最低價。美國256GB約4萬1,373元、512GB約4萬7,743元、1TB約6萬483元、2TB約7萬9,593元。至於最高價則依容量不同，分別由日本及台灣拿下，256GB以日本的5萬1,800元最高；512GB最貴是台灣的5萬6,900元；1TB日本售價最高，達7萬4,500元；2TB則是台灣最高，達9萬3,900元。

iPhone 18 Pro Max各國高低價差比一比

256GB：51,800元（日本）／41,373元（價差達10,427元)

512GB：56,900元（台灣）／47,743元（價差達9,157元）

1TB：74,500元（日本）／60,483元（價差達14,017元）

2TB：93,900元（台灣）／79,593元（價差達14,307元）

至於首款摺疊iPhone Duo哪國最便宜？同樣由美國拿下4種容量最低價，但最高價則依容量不同而異。256GB為南韓最高、512GB及1TB為日本最高，2TB則由台灣以11萬8,900元居冠。美國256GB約6萬3,668元、512GB約7萬38元、1TB約8萬2,778元、2TB約10萬1,888元。值得注意的是，iPhone Duo 1TB美國與日本價差高達1萬7,281元，為這份價格比較中各容量的最大價差；若鎖定2TB版本，則美國售價約10萬1,888元，台灣則高達11萬8,900元，美台價差達1萬7,012元。

iPhone Duo各國高低價差比一比

256GB：75,044元（南韓）／63,668元（價差達11,376元)

512GB：84,043元（日本）／70,038元（價差達14,005元）

1TB：100,059元（日本）／82,778元（價差達17,281元）

2TB：118,900元（台灣）／101,888元（價差達17,012元）

綜合這份價格比較，美國是iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與iPhone Duo三款機型共同的最低價市場，但最高價國家則會隨機型與容量而有所不同，並非台灣在所有容量都最貴。海外購買實際價格仍以各地蘋果官方售價及結帳時匯率為準。

iPhone 18 Pro Max 蘋果發表會 iPhone 18 iPhone Duo iPhone 18 Pro

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