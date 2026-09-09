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中科攜手5廠商展現AI跨域應用實力 打造產業新動能

中央社／ 台中9日電

AI發展快速，中科管理局今天攜手5家廠商，共同發表「數位算力」等3大範疇的最新技術與解決方案，展現中科積極輔導與引進AI技術，促進產業高值轉型的具體成果。

中科管理局今天在中科數位創新中心舉辦「智匯AI．跨域共創」記者會，會中邀請是方電訊、超數科技、豪力輝工業、梃富公司、興友科技等5家廠商共同發表「數位算力」、「智慧製造」及「健康促進」等3大範疇的最新技術與解決方案。

中科管理局長許茂新表示，AI已成為推動國家數位轉型與產業升級的核心動能，中科近年持續優化投資環境與產業聚落，吸引高附加價值的創新技術進駐，隨著人工智慧運算需求爆發，具備高效率、高安全與永續節能的數位基礎設施至關重要。

中科說明，其中是方電訊深化在中科的投資，引進先進AI智能資料中心資源，並透過高效光纖骨幹串聯雲端算力，將為中科園區與周邊產業鏈提供源源不絕的數位動能，吸引更多國際級AI與雲端應用生態系落地。

面對工業現場算力受限與離線運作的需求，超數科技提出邊緣端AI控制技術，讓設備能以自然語言進行智慧操作、故障診斷與自動控制。豪力輝工業則針對精密加工與齒輪檢測，整合生成式AI多代理協作平台、視覺辨識與動態監控系統，從單機去毛邊與監控進階至智慧產線整合。

至於梃富公司則結合雲端平台與AI多維度分析，針對高齡化社會關注的睡眠障礙與身心健康議題，打造全方位的智慧睡眠居家照護與輔導模式。興友科技則專注於生物阻抗分析技術（BIA），推出具備高精準度與行動化的便攜式體組成分析系統，結合智慧物聯網將生理數據轉化為健康管理決策。

此外，針對台積電中科擴建二期新廠工程進度，中科管理局副局長王俊傑表示，台積電中科擴建二期建置4廠，P1廠房已完成鋼構體，目前進行樓板；P2廠已進入基樁及回填階段，P1廠預計明年4月完成逐步試生產，而4個廠預計2年後可完成。

中科 數位 算力

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