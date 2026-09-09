工研院攜手SMF 深化台灣與新加坡產業合作

工研院今天表示，集結15家台灣廠商前往新加坡，參加醫療器材與醫療科技展MFA，並與新加坡製造商總會（SMF）簽署合作備忘錄，建立台灣與新加坡產業合作與在地對接機制。

工研院發布新聞稿表示，MFA於9月9日至11日在新加坡濱海灣金沙展覽中心舉行，聚焦AI智慧醫療、醫療科技、復健輔具及居家照護等創新應用。

工研院指出，在會場展出整合多模態醫療AI、語音辨識與臨床資訊介接的「MedBobi」，可以協助降低醫護人員行政與文書負擔。

此外，工研院衍生的新創福寶科技展出「外骨骼復健機器人」，萊鎂醫療展出「微型負壓睡眠呼吸中止治療系統」。

工研院表示，與國科會合作打造的台灣館以情境式展區整合多項智慧醫療軟硬體技術，模擬客廳、臥室等實際居家照護場域，串聯居家照護、整合照護、智慧診斷、臨床智慧及智慧治療等領域，展現台灣智慧醫療整體解決方案及跨軟硬體整合能力。

工研院指出，SMF成立於1932年，目前約有5000家會員，是新加坡製造業及製造相關產業的全國性產業組織。工研院與SMF合作將聚焦商務媒合、市場拓展、技術商業化等。