聽新聞
0:00 / 0:00
工研院攜手SMF 深化台灣與新加坡產業合作
工研院今天表示，集結15家台灣廠商前往新加坡，參加醫療器材與醫療科技展MFA，並與新加坡製造商總會（SMF）簽署合作備忘錄，建立台灣與新加坡產業合作與在地對接機制。
工研院發布新聞稿表示，MFA於9月9日至11日在新加坡濱海灣金沙展覽中心舉行，聚焦AI智慧醫療、醫療科技、復健輔具及居家照護等創新應用。
工研院指出，在會場展出整合多模態醫療AI、語音辨識與臨床資訊介接的「MedBobi」，可以協助降低醫護人員行政與文書負擔。
此外，工研院衍生的新創福寶科技展出「外骨骼復健機器人」，萊鎂醫療展出「微型負壓睡眠呼吸中止治療系統」。
工研院表示，與國科會合作打造的台灣館以情境式展區整合多項智慧醫療軟硬體技術，模擬客廳、臥室等實際居家照護場域，串聯居家照護、整合照護、智慧診斷、臨床智慧及智慧治療等領域，展現台灣智慧醫療整體解決方案及跨軟硬體整合能力。
工研院指出，SMF成立於1932年，目前約有5000家會員，是新加坡製造業及製造相關產業的全國性產業組織。工研院與SMF合作將聚焦商務媒合、市場拓展、技術商業化等。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。