AI需求太猛 8月出口824億美元、再創單月新高

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，加以外銷產品價格攀升，8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41％，連續34個月正成長；進口因AI產業鏈國際分工與出口衍生需求擴張，及農工原料行情上漲，規模來到601億美元，年增44.3％、為歷年單月第三。

8月出口主要貨品以電子零組件、資通與視聽產品貢獻最多，年增率分別為58％及41.8％，前者受惠AI商機及記憶體外銷價量齊揚，規模值創單月新高，兩類併計增49.3％，其餘貨類平均增16.3％，以礦產品隨油品售價上漲，年增70.2％較為突出，基本金屬及其製品、電機產品各增22.4％、22.3％。累計1至8月資通與視聽產品出口值已超越歷年水準，與電子零組件合計占總出口比重達78.7％。

8月對主要市場出口同呈雙位數成長，其中對中國大陸與香港、日本受電子零組件外銷強勁推升，出口值同創單月新高，各年增39.3％、32％，對東協、歐洲、美國分別增42.2％、34.8％、20.7％；五大市場之外，對墨西哥及澳大利亞出口皆增逾2倍。累計1至8月對美國、歐洲出口各年增53.9％、53.1％，對東協年增47.8％，對日本、陸港各增28.4％、28.3％，對五大市場出口規模均為歷年同期最佳。

展望未來，地緣政治衝突及美國關稅政策變化等不確定因素，持續干擾全球經濟成長力道，惟隨人工智慧應用不斷深化，算力需求攀升，國際雲端服務業者加速建置AI基礎設施，加以國內半導體及伺服器等供應鏈具競爭優勢，均有助支撐我國外銷動能，下半年出口可望維持成長態勢。