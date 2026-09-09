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Google：AI加速經驗累積 人才需具備學習敏捷度與韌性

中央社／ 台北9日電

生成式人工智慧（AI）浪潮席捲全球，外界關注AI是否將全面取代人力。Google台灣總經理林雅芳今天表示，AI並非單純取代某一個年齡層或職位，而是加速經驗累積，企業應打破用年資衡量人才的思維。

她強調，面對快速變化的環境， Google看重具備「學習敏捷度」（learning agility）與「韌性」（resilience），且能跨文化協作的人才特質，即使面臨未知與複雜挑戰，也能主動學習新方法來克服。

林雅芳今天出席台灣女董事協會舉辦的「前瞻布局．韌性承啟2026剛柔並濟大未來」論壇，談到AI對職場生態的衝擊與人才斷層議題。

針對主持人提問AI是否擴大或縮小世代差距、甚至取代資淺人員，林雅芳說，過去職場多屬於學徒制，新進員工往往需要長時間從執行面慢慢起步摸索；然而導入AI協作工具後，「起跑線」已被往前拉，執行層面有AI輔助，人才更需要展現的是判斷力、系統性思考與團隊協作能力。

林雅芳認為，有了AI工具的加持，「經驗其實是被加倍、更快速的累積」，這也意味著年資不再是定義能力的唯一標準。一個人可能做一份工作好幾年，但每天重複同樣的事；如今面對每個月、每週都在變化的新技術，重點在於組織如何建立學習型文化，而非用年齡或年資去貼標籤。

在人才培育與分工上，林雅芳分享Google內部作法指出，資深員工擁有豐富的專業與智慧，但最缺乏的是精力與時間，可透過AI來放大其專業產出。同時，Google致力於推動「負責任的AI」，在模型訓練過程中，資深員工可負責建構符合普世倫理的治理架構，年輕世代則更熟悉新興網路次文化與語彙，能檢驗模型是否被繞過或突破，兩者互補至關重要。

談到Google台灣面臨的人才挑戰與斷層，林雅芳坦言，台灣是Google在美國總部以外最大的硬體與AI研發聚落，最大挑戰仍在於人才數量，需要更多優秀人才加入。Google台灣目前已有來自超過50個國籍的員工共同協作，如何培養能辨識跨文化差異、具備跨國溝通與領導多元團隊能力的管理人才，是一大考驗。

她透露，在Google內部，每季各團隊甚至管理層除了業務績效之外，都必須完成固定的培訓課程，才算真正達成季度目標。唯有將「持續學習」與「人才輪調」深植於組織文化中，才能在AI時代保持動能與競爭力。

Google 韌性 人工智慧

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