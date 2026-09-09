AI戰線擴大 從晶片到消費端多點開花
美國科技股近期走勢偏強，從企業財報、策略合作到新品題材接力登場，高度聚焦北美科技產業的國泰北美科技ETF（00770）表現受到關注。00770主要持股包括微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）、蘋果、博通、美光（Micron）、Meta及Alphabet等，聚焦多家軟體及科技服務大廠，近期多家成分股動作頻頻，包括輝達深化與聯發科（2454）策略合作、博通公布最新財報，蘋果秋季新品發表會也將於台北時間9月10日登場，為北美科技產業增添新一波市場話題。00770將於9月迎來今年度配息，這次配息最後申購日為9月15日，預定發放日為10月15日。
國泰北美科技經理人林淑娟表示，近期科技產業聚焦於不只競爭誰的晶片快，更開始拚誰能把硬體、軟體與服務串得更完整。輝達日前斥資35億美元認購聯發科海外可轉換公司債，雙方深化AI基礎建設、在地AI運算及車用等領域合作，聯發科也將採用NVLink Fusion，為客戶開發客製化AI加速器，顯示科技大廠正透過策略合作擴大技術版圖。00770除布局輝達，也納入微軟、Alphabet等大型平台業者，可同時參與硬體運算、雲端及平台服務的發展機會。
另一方面，客製化晶片與記憶體正成為AI硬體市場的新焦點，00770主要持股博通最新一季營收達296億美元、年增86%，其中AI半導體營收167億美元、年增221%；美光HBM4也已進入量產。林淑娟指出，隨AI運算量增加，除了晶片算得快，資料傳輸速度及記憶體能否跟上同樣關鍵，高速網路、客製化晶片與高頻寬記憶體的重要性隨之提升，00770同時布局輝達、博通及美光等業者，也讓投資範圍不侷限於單一技術或產品。
科技產業近日還有另一個觀察重點，00770主要持股蘋果將於台北時間9月10日凌晨舉行秋季發表會，市場除期待新品規格，新技術能否創造更多使用情境及換機需求也受到矚目。林淑娟認為，過去市場重視企業投入多少資源發展AI，接下來更值得觀察的是消費者是否願意為新功能買單；若新技術能真正融入日常使用，科技產業的成長動能也有機會進一步由企業端向消費市場延伸。
展望後市，林淑娟表示，科技產業長期創新方向未變，但題材逐漸由單一算力競賽向更多領域擴散，企業表現也可能更加分化。00770產業占比截至9月3日科技類83.26%、通訊類12.97%，未來可持續觀察科技大廠新品周期、企業獲利及新技術落地進度，掌握北美科技產業發展契機。
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