SEMICON Taiwan聚焦半導體供應鏈新動能 七家關鍵企業展現多元實力

台灣證交所與富邦證券9月3日的國際半導體展合作舉辦「SEMICON Taiwan」主題式業績發表會及產業講座。這次活動邀請資策會鄭凱安產業顧問以「全球半導體產業供應鏈之競合、趨勢」為題進行專題演講，並安排七家上市公司接力業績發表，其中包含四家台灣創新板（tib-創）優質企業，向海內外投資人展現台灣半導體供應鏈的自主韌性與厚實底蘊。

鄭凱安產業顧問於主題式業績發表會產業講座中指出，全球半導體市場受AI驅動，市場規模已突破1兆美元；除了先進技術持續推進，成熟製程在產能調整下，利用率亦明顯回升。此外，隨著AI算力重心由訓練轉向推論應用，伺服器關鍵晶片與高速傳輸介面晶片需求顯著提高。在記憶體端，受惠於KV Cache機制，DRAM需求除HBM外更延伸至主記憶體，推論模型儲存亦帶動SSD強勁成長，次世代HBF亦成推論應用的必備配置。鄭顧問強調，面對CSP雲端大廠積極自研AI ASIC，台系IC設計服務業者扮演關鍵開發加速器，充分凸顯台灣在全球半導體生態系中的樞紐地位。

證交所指出，這次業績發表會將目光聚焦在半導體產業鏈中關鍵的材料、設備、綠色循環、先進光電與供應鏈資安等多元領域，透過七家上市公司完整勾勒出台灣半導體支援生態系的堅實縱深。

上品（4770）執行長李遠忠說明，今年與半導體有關營收占超過九成，以高技術壁壘的內襯設備與管件為主力。公司以專利TEFPASS®技術切入晶圓廠與電子級化學品供應商，全面覆蓋晶圓清洗、蝕刻、去光阻等製程中液態化學品儲運剛需。展望未來，在手訂單隨著台灣彰濱、大陸嘉興及美國亞利桑那廠擴建穩步推進，就近滿足國內外晶圓代工大廠之先進製程建廠需求，營運維持穩健正向步調。

崇越（5434）執行長陳德懿表示，公司上半年營運創歷史新高，半導體產品營收比重穩居86%，全面覆蓋光阻、矽晶圓、光罩等先進製程與CoWoS關鍵材料。面對供應鏈全球布局，公司預計成立德國崇越及日本福岡事務所；在綠能端攜手創意電子引進固態燃料電池打造低碳運算中心，展現全方位整合實力。

辛耘（3583）副董事長許明棋說明，公司有自製設備、再生晶圓與設備代理三大業務。自製設備高速成長，第2季製造業務占營收比重超過五成；12吋再生晶圓月產能達21萬片，年底將擴增至25萬片；擴廠的部分，因應先進封裝龐大需求，湖口二廠預計今年第4季完工，而台南新廠預計2028第1季年落成，厚植持續動能。

暉盛-創（7730）總經理許嘉元指出，公司以真空電漿、常壓電漿與高效電漿火焰三大技術平台為核心，提供材料表面清潔、改質、微蝕刻與微鑽孔等整合解決方案。上半年毛利率攀升至45.6%，維修服務收入占比達28.9%，展現高韌性營運體質。技術上全力開拓先進封裝第二成長曲線，積極推進TCB與 Hybrid Bonding接合前處理，以及Underfill間隙清潔等製程技術驗證並前瞻布局面板級封裝與玻璃基板設備。隨著接單結構邁向多元支柱，正加速切入國際半導體供應鏈。

聯友金屬-創（7610）由董事長吳永中表示，聯友金屬為國內首家具備稀缺戰略金屬「鎢、鈷」二次資源循環再製能力的標竿企業。面對中國大陸限制鎢產品出口以及美國加徵對等關稅的地緣政治變局，全球非中供應鏈重組需求急遽升溫，公司憑藉自主技術成為國際供應鏈關鍵合作夥伴。未來除穩定供應鎢酸鈉，更延伸至仲鎢酸銨、氧化鎢、碳化鎢與鈷粉等高值化材料，對接半導體先進製程與新能源綠色供應鏈。

錼創科技-KY創（6854）協理林子暘說明，公司具備磊晶、晶粒與巨量轉移三大整合技術，專利穩居全球第一梯隊。除高端顯示所需的CoC技術市占逾九成、智慧手錶螢幕量產上市外，更推出全球最高PPI微顯示技術切入AI眼鏡。展望未來，錼創跨足AI數據中心短距光通訊，能效小於1 pJ/bit且耐高溫達125°C，目前攜手世芯集團光循科技展開合作，預計於2028年顯現商業化成果。

奧義賽博-KY創（7823）財務長黃文傑提到，公司全力推進「奧義三支箭」。第一支箭「資安託管」以XCockpit AI副駕統一管理端點、身分與外部攻擊面，打造全球首座無人化SOC，深獲高科技製造業及政府機關信賴；第二支箭「AI 護欄」主打「用AI護AI」，以XecART與XecGuard提供模型紅隊測試與毫秒級LLM護欄，獲OWASP收錄外，更獲Gartner列為推理AI的示範廠商；第三支箭「空間偵防」則推出自主研發反無人機防禦系統XecDefend，以數位干擾技術實證同時間偵獲10台侵擾無人機，將防線自網路延伸至實體空間。

證交所表示，這次活動不僅加強投資人對台灣半導體支援生態系的瞭解，更透過專題演講深化產業視野；未來將持續推動主題式業績發表會，搭建上市公司與投資大眾雙向溝通的高效平台。

投資人可於證交所WebPro影音傳播網

(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=171)及YouTube頻道觀看「SEMICON Taiwan」主題式業績發表會完整內容。