工研院院士：從四面向打造台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國

工研院院士們於院士會議中建言，台灣在無人載具領域已具備堅實的硬體優勢，儘早研議AI無人載具產業的基礎設施支持機制與政策布局，凝聚產業發展的優先政策方向，讓台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國。

人工智慧（AI）技術快速演進，帶動無人載具從傳統單機操作，進化到自主決策、多機協同執行任務，應用場域持續擴大，未來商機可期。工研院7日舉辦「第15屆工研院院士授證典禮」及「院士會議」，總統賴清德在授證典禮上，期許所有院士為台灣未來發展提出建言，協助政府及產業掌握科技趨勢、取得先機。當日舉辦的院士會議中，以「開創AI無人載具新局」為主題，邀集院士共同探討AI導入無人機、機器人等無人載具領域之發展方向與具體建言。

院士們建議，未來應從人才、市場、法規、技術四大面向同步推進產業發展：

一、人才面：以市場與場域帶動跨域人才，工研院扮演產業加速器角色。

人才是產業發展的基石，台灣急需培育更多AI人才，使人才培育接軌產業需求與目標市場，並提供具市場規模、實際應用及足夠算力的發展舞台，及鬆綁相關法規。院士指出，國外產學界近年已調整人才培育方向，更加重視年輕世代的系統思考與判斷，及人與AI協作、共創價值的能力，值得台灣借鏡學習。除技術人才外，面對跨領域需求，也應培養企業內部的AI應用人才，協助企業快速導入AI、機器人與自動化等工具；工研院則可扮演企業導入AI技術的加速器，鼓勵科技創新，協助業者跨越系統整合門檻，提升產業競爭力。

二、市場面：市場先行，聚焦具規模的特定應用與非紅供應鏈契機。

全球非紅供應鏈興起，是台灣切入國際市場的重要契機。院士建議，發展AI無人載具可優先鎖定具規模的特定市場與應用需求，提供客製化解決方案，同時掌握歐美市場缺口及其法規要求與技術標準，如讓 AI代理能夠以標準化方式操作實體硬體設備的模型硬體標準（Model Hardware Standard, MHS），期盼藉此幫助國內業者能提供相關AI代理時代的應用產品或零組件。工研院目前已攜手業界推動台灣無人載具系統研發聯盟（TUVSC），未來也可進一步邀請中油、台電、台鐵、港務公司等國營事業加入，提供採購需求與測試場域，累積實績後再拓展國際市場。政府亦應同步推動法規鬆綁、場域開放與需求創造；院士並建議由工研院擔任經濟部體系下的技術與市場主導單位，協助釐清政府與產業的優先投入方向，聚焦救災、農業、醫療物資運送及通訊韌性等應用。

三、法規面：加速試驗鬆綁，讓台灣成為新技術的驗證場域。

政府應針對現行超視距飛行、飛行區域與操作資格等限制商用發展的痛點，建立跨部會協調機制，加速法規與技術同步演進；並優化既有沙盒機制、輔以適當保險措施，提供可執行實際任務的開放測試與驗證場域，讓新技術先在國內充分驗證，再拓展海外市場。院士也提醒，法規、目標市場與產品開發應同步考量，確保國內業者的產品開發能符合海外市場標準。

四、技術面：強化系統整合、AI協同與共通架構能力。

政府應積極推動共通介面、開源（Open Source）架構與模型硬體標準，以及AI與硬體介接的共通規範，降低AI模型串接不同硬體的門檻。工研院身為產業幫手，則可帶領業界共同開發多代理人系統（Multi-Agents）、無人機群飛技術與AI系統平台，國內自主AI模型及代理技術。同時強化國內系統整合與第三方驗證能力，並自研發初期即與國際大廠合作、爭取參與規格制定，逐步孕育更多台灣自主品牌。

此外，院士們提醒，發展AI應用亦須正視使用風險與地緣政治挑戰，可透過開源基金推動融入本土文化與科技脈絡的台灣專屬開源模型；政府則應集中資源建置大規模算力，供產業界與學術界共用，並借鏡半導體產業早期昂貴設備採額度制集中管理的模式，提升整體使用效率。工研院也可與政府共同研擬資源共享方案與管理機制，並建置自身算力，協助產業以更低的門檻取得AI發展所需資源。

出席今年工研院院士會議的與會院士包括：施振榮主席、虞華年、史欽泰、王康隆、楊育民、楊振通、林健男、孔祥重、林憲銘、蕭慈飛、李謀偉、陳其宏、米玉傑、秦永沛、邱順建、陳威明，工研院董事長吳政忠、院長張培仁也出席與會。