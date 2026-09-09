影／中科5AI指標公司秀應用 局長許茂新：AI是招商投資主軸

中科管理局今邀請是方電訊、超數科技、豪力輝工業、梃富公司及興友科技等5家指標性廠商，發表涵蓋「數位算力」、「智慧製造」以及「健康促進」三大範疇的最新技術與解決方案，展現積極輔導與引進AI技術、促進產業高值轉型的具體成果。

中科管理局長許茂新說，AI已是產業趨勢，中科投資招商的除了半導體和光電，AI是現在的主軸，也成為推動國家數位轉型與產業升級的核心動能。中科近年持續優化投資環境，吸引高附加價值的創新技術進駐。

5家指標性廠商中，是方電訊深化在中科的投資，引進先進AI智能資料中心資源，並透過高效光纖骨幹串聯雲端算力，為中部科學園區與周邊產業鏈提供源源不絕的數位動能，吸引國際級AI與雲端應用生態系落地。

是方電訊協理梁大中說，AI正快速改變產業的生態，許多人現在可能只看到GPU、模型，但可能忽略了在這些背後最重要的挑戰是穩定的電力、高效的冷卻、安全的環境和高速的網路，而這就是是方的強項。他們希望打造一個「AI工廠」承載所需要的AI環境，是方做的正是構築AI算力基石，打造台灣產業轉型的數位動能。

另外，面對工業現場算力受限與離線運作的需求，超數科技發展出邊緣端AI控制技術，讓設備能以自然語言進行智慧操作、故障診斷與自動控制，實踐「設備懂人」的落地應用。

超數科技顧問、東海大學教授周忠信說，透過所設計的控制盒「HD‧AIBox」可以讓使用者透過語言與其對話，做自動診斷和智慧操作等工作，而且可以把這樣低價位、低算力且離線即可使用的大腦盒子推到全世界。

豪力輝工業則整合生成式AI多代理協作平台、視覺辨識與動態監控系統，從單機去毛邊與監控，進階至智慧產線整合。大幅降低製造業導入AI的門檻與成本。

另還有梃富公司結合雲端平台與AI多維度分析，打造全方位的智慧睡眠居家照護與輔導模式。興友科技則發展生物阻抗分析技術，推出具備高精準度與行動化的便攜式體組成分析系統，結合智慧物聯網將生理數據轉化為健康管理決策。

中科管理局表示，中科具備完善的數位算力基礎設施與精密的在地製造供應鏈，深度鏈結豐沛的產學研資源，不僅能提供進駐企業強大的技術驗證場域，更能發揮龐大的產業聚落綜效，成為AI前瞻技術落地與跨域應用的最佳實踐基地。

是方電訊協理梁大中說，是方做的正是構築AI算力基石，打造台灣產業轉型的數位動能。記者黃寅／攝影

中科管理局長許茂新（中）說，AI已是產業趨勢，中科投資招商的除了半導體和光電，AI是現在的主軸。記者黃寅／攝影