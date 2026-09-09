遠傳friDay影音導入Agentic AI升級「主動推薦」 看片數提升3.4倍

全球影音內容爆發式成長，用戶要在海量片單中快速找到想看的作品是一大痛點。遠傳friDay影音推出全新「問AI 2.0」功能，導入Agentic AI（代理式AI）技術，打造「主動推薦」機制，讓AI從「推薦工具」，進一步成為主動理解觀影偏好的「內容顧問」，從「等你發問」升級為「主動建議」，協助用戶快速找到感興趣的內容、縮短找片時間，並提升推薦精準度與觀影體驗，進一步帶動會員黏著度與觀看頻率。

根據國外最新研究指出，串流用戶退訂服務的主因並非是缺乏內容，而是面對龐大的影片庫時，經常陷入「不知道要看什麼」的困境，因此能否協助用戶快速找到符合需求的作品，降低找片的時間成本，已成為影響點擊率、看片數的重要關鍵。

遠傳表示，全新升級的「問AI 2.0」最大亮點即是主動推薦機制，當用戶在平台停留一段時間、卻遲遲未開始播放影片時，Agentic AI能即時判斷用戶可能面臨選片困難，將主動推播客製化推薦片單，引導用戶快速發現感興趣的影片，打造更流暢的觀影體驗。

此外，遠傳指出，「問AI 2.0」亦提供「心動配對」以及專屬「內容顧問」兩大全新互動模式。「心動配對」讓用戶透過挑選卡牌的趣味互動，快速探索符合需求的片單。「內容顧問」則藉由往來的自然對話瞭解個人偏好，提升推薦精準度，打造更貼近個人需求的觀影體驗。

遠傳觀察，自2023年「問AI」功能推出後，最常搜尋的使用情境為「適合家庭、朋友聚會」，因為需要考量場合與多人共同觀看，難以使用傳統搜尋與分類方式快速找到合適片單；此時透過「問AI」，只要直接描述想看的內容條件，就能輕鬆找到符合期待的作品。

遠傳指出，根據平台數據顯示，使用AI功能的會員，內容點擊數為未使用者的2.6倍、觀看時長為2.4倍、看片數更提升至3.4倍，且退訂率比未使用者降低近三成，顯示AI功能有助提升觀看轉換率、用戶黏著度與內容投資效益，並提升付費會員忠誠度。隨著「問AI 2.0」上線，預期將能更快速、精準地滿足用戶需求，進一步提升用戶回訪意願。

遠傳強調，遠傳friDay影音未來將持續深化AI應用，建立更完整的用戶視角，並可望進一步串聯平台內容導購、推播機制、會員經營及行銷活動，讓AI從「內容顧問」再進化為串連內容、服務與商業價值的智慧平台。

除透過AI技術提升觀影體驗，遠傳表示，遠傳friDay影音也持續強化獨家內容。由孔曉振、鄭準元主演的獨家韓劇《殺手媽咪》，已拿下今年平台上架內容的收視人數冠軍、名列平台史上收視第三名的驚人佳績，僅次於《財閥家的小兒子》與《模範計程車3》，並將於近期迎來精采大結局。