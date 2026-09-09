快訊

大解放？20歲Elly曬比基尼辣照 釣出小S急留言：不用先問媽媽？

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳friDay影音導入Agentic AI升級「主動推薦」 看片數提升3.4倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球影音內容爆發式成長，用戶要在海量片單中快速找到想看的作品是一大痛點。遠傳friDay影音推出全新「問AI 2.0」功能，導入Agentic AI（代理式AI）技術，打造「主動推薦」機制，讓AI從「推薦工具」，進一步成為主動理解觀影偏好的「內容顧問」，從「等你發問」升級為「主動建議」，協助用戶快速找到感興趣的內容、縮短找片時間，並提升推薦精準度與觀影體驗，進一步帶動會員黏著度與觀看頻率。

根據國外最新研究指出，串流用戶退訂服務的主因並非是缺乏內容，而是面對龐大的影片庫時，經常陷入「不知道要看什麼」的困境，因此能否協助用戶快速找到符合需求的作品，降低找片的時間成本，已成為影響點擊率、看片數的重要關鍵。

遠傳表示，全新升級的「問AI 2.0」最大亮點即是主動推薦機制，當用戶在平台停留一段時間、卻遲遲未開始播放影片時，Agentic AI能即時判斷用戶可能面臨選片困難，將主動推播客製化推薦片單，引導用戶快速發現感興趣的影片，打造更流暢的觀影體驗。

此外，遠傳指出，「問AI 2.0」亦提供「心動配對」以及專屬「內容顧問」兩大全新互動模式。「心動配對」讓用戶透過挑選卡牌的趣味互動，快速探索符合需求的片單。「內容顧問」則藉由往來的自然對話瞭解個人偏好，提升推薦精準度，打造更貼近個人需求的觀影體驗。

遠傳觀察，自2023年「問AI」功能推出後，最常搜尋的使用情境為「適合家庭、朋友聚會」，因為需要考量場合與多人共同觀看，難以使用傳統搜尋與分類方式快速找到合適片單；此時透過「問AI」，只要直接描述想看的內容條件，就能輕鬆找到符合期待的作品。

遠傳指出，根據平台數據顯示，使用AI功能的會員，內容點擊數為未使用者的2.6倍、觀看時長為2.4倍、看片數更提升至3.4倍，且退訂率比未使用者降低近三成，顯示AI功能有助提升觀看轉換率、用戶黏著度與內容投資效益，並提升付費會員忠誠度。隨著「問AI 2.0」上線，預期將能更快速、精準地滿足用戶需求，進一步提升用戶回訪意願。

遠傳強調，遠傳friDay影音未來將持續深化AI應用，建立更完整的用戶視角，並可望進一步串聯平台內容導購、推播機制、會員經營及行銷活動，讓AI從「內容顧問」再進化為串連內容、服務與商業價值的智慧平台。

除透過AI技術提升觀影體驗，遠傳表示，遠傳friDay影音也持續強化獨家內容。由孔曉振、鄭準元主演的獨家韓劇《殺手媽咪》，已拿下今年平台上架內容的收視人數冠軍、名列平台史上收視第三名的驚人佳績，僅次於《財閥家的小兒子》與《模範計程車3》，並將於近期迎來精采大結局。

遠傳 機制 時間

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI工作流再進化！Plaud一鍵串接ChatGPT、Claude加速效率 講台語也通

挑戰Meta與Google 張一鳴親自督導字節跳動擬推空間AI模型

Pixel Watch 5實測亮點！Gemini助理反應更快 健康管理也有AI幫你把關

華碩、微星 權證四檔動能強

相關新聞

研調：台積電第2季晶圓代工市占72.5%創新高穩居龍頭 擴大和三星差距

研究機構最新數據顯示，台積電（2330）今年第2季全球晶圓代工市占率衝上72.5%，創下新高，穩居龍頭寶座同時進一步擴大和三星（Samsung）晶圓代工差距。

AI 需求太猛 8月出口824億美元、再創單月新高

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，加以外銷產品價格攀升，8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41％，連續34個月正成長；進口因AI產業鏈國際分工與出口衍生需求擴張，及農工原料行情上漲，規模來到601億美元，年增44.3％、為歷年單月第三。

集邦：今年晶圓代工Q2營收逼近534.9億美元續創新高

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，2026年第2季全球前十大晶圓代工廠合計產值季增11.5%，接近534.9億美元，再創新高。成長動能主因AI人工智慧及高效能運算（ HPC）等晶片等先進製程持續供不應求，電源管理晶片（PMIC）/功率分散式元（Power discrete）等AI周邊IC需求同步增長，加上電視、PC/筆電等消費性供應鏈提前備貨效應延續，帶動部分成熟製程產能轉趨吃緊。

工研院院士：從四面向打造台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國

工研院院士們於院士會議中建言，台灣在無人載具領域已具備堅實的硬體優勢，儘早研議AI無人載具產業的基礎設施支持機制與政策布局，凝聚產業發展的優先政策方向，讓台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國。

遠傳friDay影音導入Agentic AI升級「主動推薦」 看片數提升3.4倍

全球影音內容爆發式成長，用戶要在海量片單中快速找到想看的作品是一大痛點。遠傳friDay影音推出全新「問AI 2.0」功能，導入Agentic AI（代理式AI）技術，打造「主動推薦」機制，讓AI從「推薦工具」，進一步成為主動理解觀影偏好的「內容顧問」，從「等你發問」升級為「主動建議」，協助用戶快速找到感興趣的內容、縮短找片時間，並提升推薦精準度與觀影體驗，進一步帶動會員黏著度與觀看頻率。

蔡明忠東海開學第一課開講：先學會做自己 再成為AI無法取代的人

富邦集團董事長蔡明忠首次以東海大學董事身分公開出席「大學入門」新生開學典禮，與校長張國恩共同為逾3,200名新生揭開大學第一堂課，「人最重要的，就是要學習做自己」。張國恩則直指AI時代的大學教育：「不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。」兩人同樣直指，AI愈強，人愈要知道自己是誰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。