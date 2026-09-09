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Arm推出Arm AI Portal為開發者與AI代理提供一致途徑
代理式AI正從雲端進一步延伸至邊緣與實體 AI。隨著開發者需要跨不同模型、執行環境與硬體目標進行開發，整體複雜度也隨之提高。Arm 的運算平台橫跨這整個連續運算範圍，背後有超過 2200萬名開發者組成的生態系，而這些開發者都需要經過最佳化的 AI 軟體。
Arm 於今日正式推出 Arm AI Portal，為開發者與 AI 代理提供一致的途徑，在 Arm 運算平台上探索、最佳化並部署 AI 軟體。開發者可以找到針對特定任務、已預先最佳化的模型及其效能與準確度資料，比較延遲、記憶體需求與模型大小，並取得程式碼範例與部署工作流程。
AI Portal 在基於Arm 的運算平台上支援語言、語音、視覺與神經圖像。推出時，預先最佳化的模型包括 Alibaba Qwen、Google Gemma與Ultralytics YOLO，並採用 ExecuTorch、LiteRT 與 ONNX-RT 等執行環境，同時獲得 Alibaba、Raspberry Pi與Ultralytics 等生態系夥伴支援。
AI Portal 橫跨包括雲端、邊緣與實體 AI 的 Arm 運算平台，協助開發者依據目標找出最佳化模型，從機器人所需的視覺模型、智慧型手機上的生成式 AI，到雲端 CPU 上針對特定任務的大型語言模型。
AI Portal將可擴展向量延伸指令集（SVE）、SME 與神經加速等 Arm技術，與最佳化軟體相連結。以第二代行動裝置運算子系統（ CSS for Mobile 2 ）為例，透過 SME2 加速的模型以及具備神經網路加速器的 GPU，現在都能透過 AI Portal 取得。
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