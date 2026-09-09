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汎銓矽光子「光損偵測裝置」拿下歐洲專利 構築超強技術護城河

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸在SEMICON Taiwan展，正式對外宣告矽光子光損檢測設備已獲致重大成果。聯合報系資料照
汎銓董事長柳紀綸在SEMICON Taiwan展，正式對外宣告矽光子光損檢測設備已獲致重大成果。聯合報系資料照

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日宣布本次現金增資發行價格正式訂為每股500元，預計發行6000張，募集資金總額約30億元。本次現金增資募集資金將依既定計畫用於AI晶片分析平台產能擴充、矽光子光互連檢測設備及相關研發布局，加速公司由既有半導體分析服務，進一步朝「分析服務、設備銷售、產線設備合作開發、專利授權」多元商業模式發展。

汎銓表示，隨著AI、高速運算及先進封裝技術快速演進，半導體晶片結構、材料與製程複雜度持續提升，帶動客戶對失效分析、材料分析、可靠度驗證及先進檢測委案需求增加。汎銓近年持續擴充AI晶片分析平台能量，並推進矽光子、共同封裝光學（CPO）及光互連相關檢測技術研發，本次現增資金到位後，將有助加速相關設備建置與研發進程，進一步提升高階分析服務能力。

此外，汎銓今日也正式宣布，旗下自主研發、布局矽光子與CPO應用的核心技術「光損偵測裝置」，也取得歐洲發明專利核准，後續將於參與單一專利制度之歐盟會員國，包括德國、荷蘭、比利時、法國、義大利、奧地利、瑞典等地取得專利保護，並於英國、瑞士、捷克、愛爾蘭等其他歐洲國家完成生效程序。隨著此次歐洲專利獲准，汎銓相關核心技術全球專利布局及保護範圍將擴及43個國家及地區，進一步建立橫跨亞洲、美國與歐洲的全球智慧財產權防護網。

汎銓近年持續推進矽光子相關智慧財產權的國際布局，目前核心專利已布局台灣、美國、日本、韓國等主要半導體市場，此次歐洲專利獲准，並預計於德國、荷蘭、比利時、法國、義大利、奧地利、愛爾蘭、捷克、瑞典等39個歐洲國家取得專利保護，全球專利版圖將進一步擴大。汎銓指出，歐洲聚集全球重要半導體設備、光電及先進製程產業鏈業者，歐洲專利布局的推進，不僅有助強化核心技術的智慧財產權保護，也有助於成為未來與國際設備大廠進行共同開發、設備整合及專利授權的重要基礎。

矽光子 專利 歐洲 半導體 晶片

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