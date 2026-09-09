金融法說行情與AI伺服器題材受關注 00918後市有看頭

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股大盤邁入9月高檔震盪期，市場焦點轉向各家金控法說會釋出的利多展望，以及受惠於國際大廠博通（Broadcom）與戴爾（Dell）財報法說釋出正面訊息，顯示AI產業成長動能強勁無虞，AI伺服器供應鏈的拉貨動能，伺服器供應鏈下半年營運續強，電子產業維持偏多格局。

郭修誠指出，除科技股的基本面題材之外，金融與傳產族群更扮演關鍵撐盤角色。受惠於今年初至今台股市況價量俱揚，金融業手續費收入與資本利得表現亮眼，前七月上市金控自結盈餘達4,922億元，年增高達61%。銀行放款需求強勁、保險業新契約保費收入高成長，加上證券業受惠日均量突破兆元帶動盈餘暴增，推升金融指數創下新高。國內經濟成長力道強勁。在台股波動加劇時，兼具基本面與低波動特性的金融股，以及航運傳產族群，將持續吸引避險資金流入，支撐大盤維持多頭格局。

郭修誠表示，隨著指標性高股息與權重ETF完成最新一輪成分股調整，獲納入新增的名單表現相當亮眼，以金融族群及AI伺服器大廠緯穎（6669）為首，均展現強勁的資本利得潛力；反觀被刪除的被動元件大廠國巨*（2327）與成熟製程晶圓代工龍頭聯電（2303），則呈現疲軟走勢。

郭修誠提到，00918新納入成分股的四檔金融股——兆豐金（2886）、第一金（2892）、永豐金（2890）及彰銀（2801），在近期法說會陸續揭曉獲利喜訊、資產品質優良以及手續費收入成長的加持下，吸引市場資金湧入。

郭修誠表示，在AI浪潮推進下，伺服器大廠緯穎無疑是本次成分股調整中最受矚目的焦點。受惠於雲端服務供應商（CSP）對AI伺服器與液冷散熱解決方案需求大爆發，緯穎於換股後表現極為亮眼，緯穎於9月2日正式進行無償除權，儘管除權後名義股價下降，但股東手裡持股數量增加近三倍，整體資產價值並未縮水，長線AI基本面依舊極具支撐力。

郭修誠提醒，雖然AI鏈與金融股當前風光，投資人仍須保持審慎。金融股利多大多已反映在近期法說會後的高檔股價中，後續能否維持高配息率及因應全球降息循環對淨息差（NIM）的影響，將是下半年獲利續航力的關鍵。至於緯穎等AI高價概念股，除權後能否順利展開填權行情，仍須密切觀察籌碼面回補狀況與美系大廠微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等資本支出的實際落實進度。郭修誠建議，投資人仍應回歸個股的基本面營收與產業循環趨勢進行理性配置。

大華優利高填息30 已於官網公告最新一期配息評價結果，預計將在9月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在9月17日買進，這次股利將在10月13日發放。