快訊

大解放？20歲Elly曬比基尼辣照 釣出小S急留言：不用先問媽媽？

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 生態系現金流強勁 韓股外資籌碼面迎轉折契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
韓股利多分析。資料來源：韓國三星證券、彭博
韓股利多分析。資料來源：韓國三星證券、彭博

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，隨著全球AI供應鏈資本支出與現金流表現亮眼，加上三星證券最新發布的韓股策略報告指出外資賣壓已顯著趨緩、企業在庫買回計畫將帶動籌碼面結構性改善，為009829後市奠定強勁的基本面與資金面支撐。

根據韓國三星證券（Samsung Securities）9/8最新發布的全球投資策略報告，全球10大AI相關巨頭（包含四大雲端服務業者與半導體巨頭）第2季自由現金流（FCF）合計達1,483億美元，年增111%、季增38%，顯示AI價值鏈強勁的造血能力。其中，包括三星電子（Samsung）與SK海力士（SK Hynix）在內的記憶體巨頭即貢獻了半導體企業FCF的77.8%。由於009829的前兩大權重股即為SK海力士與三星電子，高純度的AI記憶體龍頭配置，使該ETF能精準捕捉全球算力擴張所帶來的產業紅利。

針對韓股籌碼面，賴昱廷分析指出，今年上半年外資對韓股的淨賣出主要集中於前半年，主要是先前累積龐大未實現獲利後的獲利了結。隨後外資賣壓自7月起明顯縮減，主動型外資更已出現淨買超轉折。更值得注意的是，韓國半導體巨頭正掀起史上最大規模的庫藏股買回計畫，SK海力士與三星電子日均買回金額分別達到約1兆韓元與0.5兆韓元。庫藏股執行不僅有效提升外資平均持股成本，亦逐步消除獲利賣壓，將推動外資結構轉向長期看好韓國基本面的新型投資人。

基本面方面，賴昱廷表示，南韓企業獲利動能依舊強勁。KOSPI 200成分股第2季營業利益超越市場預期，且預期12個月預估ROE高達25.2%，超越美股S&P 500的23.9%。雖然近期美債殖利率波動引發市場震盪，但評價面顯示，韓股遠期本益比（P/E）處於歷史低位區間，加上全球主要市場盈利預估持續上修，呈現極具吸引力的投資契機。

賴昱廷直言，隨著AI資本支出與記憶體長約（LTA）比重持續提升，加上企業加大股東回饋力道，韓股龍頭企業的盈餘能見度大幅提高。在科技與工業類股盈餘趨勢向好的背景下，投資人可透過009829掌握韓股大盤及AI價值鏈的長線價值重估行情。

籌碼面 現金流 韓股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓股指數逼近7千點 大華銀 ETF 009829大漲創掛牌新高價

高盛對韓股超樂觀「還有80%上漲空間」 網酸出貨文：你倒是買啊

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

全台首檔韓股ETF！009829掛牌首日飆漲 AI算力＋HBM長線看旺

相關新聞

研調：台積電第2季晶圓代工市占72.5%創新高穩居龍頭 擴大和三星差距

研究機構最新數據顯示，台積電（2330）今年第2季全球晶圓代工市占率衝上72.5%，創下新高，穩居龍頭寶座同時進一步擴大和三星（Samsung）晶圓代工差距。

AI 需求太猛 8月出口824億美元、再創單月新高

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，加以外銷產品價格攀升，8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41％，連續34個月正成長；進口因AI產業鏈國際分工與出口衍生需求擴張，及農工原料行情上漲，規模來到601億美元，年增44.3％、為歷年單月第三。

集邦：今年晶圓代工Q2營收逼近534.9億美元續創新高

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，2026年第2季全球前十大晶圓代工廠合計產值季增11.5%，接近534.9億美元，再創新高。成長動能主因AI人工智慧及高效能運算（ HPC）等晶片等先進製程持續供不應求，電源管理晶片（PMIC）/功率分散式元（Power discrete）等AI周邊IC需求同步增長，加上電視、PC/筆電等消費性供應鏈提前備貨效應延續，帶動部分成熟製程產能轉趨吃緊。

工研院院士：從四面向打造台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國

工研院院士們於院士會議中建言，台灣在無人載具領域已具備堅實的硬體優勢，儘早研議AI無人載具產業的基礎設施支持機制與政策布局，凝聚產業發展的優先政策方向，讓台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國。

遠傳friDay影音導入Agentic AI升級「主動推薦」 看片數提升3.4倍

全球影音內容爆發式成長，用戶要在海量片單中快速找到想看的作品是一大痛點。遠傳friDay影音推出全新「問AI 2.0」功能，導入Agentic AI（代理式AI）技術，打造「主動推薦」機制，讓AI從「推薦工具」，進一步成為主動理解觀影偏好的「內容顧問」，從「等你發問」升級為「主動建議」，協助用戶快速找到感興趣的內容、縮短找片時間，並提升推薦精準度與觀影體驗，進一步帶動會員黏著度與觀看頻率。

蔡明忠東海開學第一課開講：先學會做自己 再成為AI無法取代的人

富邦集團董事長蔡明忠首次以東海大學董事身分公開出席「大學入門」新生開學典禮，與校長張國恩共同為逾3,200名新生揭開大學第一堂課，「人最重要的，就是要學習做自己」。張國恩則直指AI時代的大學教育：「不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。」兩人同樣直指，AI愈強，人愈要知道自己是誰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。