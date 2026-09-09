AI 生態系現金流強勁 韓股外資籌碼面迎轉折契機

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，隨著全球AI供應鏈資本支出與現金流表現亮眼，加上三星證券最新發布的韓股策略報告指出外資賣壓已顯著趨緩、企業在庫買回計畫將帶動籌碼面結構性改善，為009829後市奠定強勁的基本面與資金面支撐。

根據韓國三星證券（Samsung Securities）9/8最新發布的全球投資策略報告，全球10大AI相關巨頭（包含四大雲端服務業者與半導體巨頭）第2季自由現金流（FCF）合計達1,483億美元，年增111%、季增38%，顯示AI價值鏈強勁的造血能力。其中，包括三星電子（Samsung）與SK海力士（SK Hynix）在內的記憶體巨頭即貢獻了半導體企業FCF的77.8%。由於009829的前兩大權重股即為SK海力士與三星電子，高純度的AI記憶體龍頭配置，使該ETF能精準捕捉全球算力擴張所帶來的產業紅利。

針對韓股籌碼面，賴昱廷分析指出，今年上半年外資對韓股的淨賣出主要集中於前半年，主要是先前累積龐大未實現獲利後的獲利了結。隨後外資賣壓自7月起明顯縮減，主動型外資更已出現淨買超轉折。更值得注意的是，韓國半導體巨頭正掀起史上最大規模的庫藏股買回計畫，SK海力士與三星電子日均買回金額分別達到約1兆韓元與0.5兆韓元。庫藏股執行不僅有效提升外資平均持股成本，亦逐步消除獲利賣壓，將推動外資結構轉向長期看好韓國基本面的新型投資人。

基本面方面，賴昱廷表示，南韓企業獲利動能依舊強勁。KOSPI 200成分股第2季營業利益超越市場預期，且預期12個月預估ROE高達25.2%，超越美股S&P 500的23.9%。雖然近期美債殖利率波動引發市場震盪，但評價面顯示，韓股遠期本益比（P/E）處於歷史低位區間，加上全球主要市場盈利預估持續上修，呈現極具吸引力的投資契機。

賴昱廷直言，隨著AI資本支出與記憶體長約（LTA）比重持續提升，加上企業加大股東回饋力道，韓股龍頭企業的盈餘能見度大幅提高。在科技與工業類股盈餘趨勢向好的背景下，投資人可透過009829掌握韓股大盤及AI價值鏈的長線價值重估行情。