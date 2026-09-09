日月光投控擴大使用再生能源 拚2035年占比57%

半導體封測大廠日月光投控積極推動2050年淨零排放目標，2025年再生能源或憑證使用量占總用電量比重23%，規劃2030年相關比重提升至42%，2035年占比升至57%。

日月光投控2025永續報告書出爐，在推動淨零轉型進展，日月光投控指出，積極開展長期再生能源資產取得策略，透過自發自用太陽能光電、投資/合資再生電力事業、購電協議CPPA或非捆綁式能源證書、採購再生能源憑證等，藉由平台掌控現況，提升再生能源使用比例、低碳能源使用並發展多元化電力供應。

日月光投控指出，透過「再生能源平台」統籌旗下日月光半導體、矽品精密以及環旭電子3大子公司再生能源採購，也整合價值鏈再生能源團購，藉此提升合作業者再生能源使用比例，也間接降低價值鏈的溫室氣體排放。

日月光投控指出，截至2025年底，全球89.66%比重製造廠區使用再生能源或憑證，占總用電量22.99%，其中10個製造廠區已達100%使用再生能源或憑證，此外全球86%製造廠區導入ISO 50001能源管理系統，2025年共進行1422項節能與減碳專案。

在碳權投資，日月光投控表示，針對剩餘碳排放量，依循科學基礎減量目標倡議（SBTi）規範，設計碳權抵減策略，並以「移除型碳權」作為優先採購方向，透過降低能源消耗、運用再生能源或碳捕捉技術等方式，擴大減碳能力，獲取更多可交易的碳權，預期2040年後殘餘排放量利用碳權（移除類型）抵減。

日月光投控也積極參與自願減量專案取得減量額度作為碳抵換來源，以台灣高雄廠為例，截至2025年已取得2萬4036 tCO2e額度。

在智慧工廠布局，日月光投控表示，以智慧製造為核心，結合人工智慧（AI）與數位科技，推動生產效率與創新技術的永續解決方案，截至2025年，台灣智慧工廠涵蓋率45%。