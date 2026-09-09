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嘉義無人機鏈結歐洲 翁章梁訪波蘭簽MOU拚產業合作

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁率縣府及無人機產學研代表訪問波蘭，與波美拉尼亞發展署簽署合作備忘錄，推進台波無人機產業合作。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁率縣府及無人機產學研代表訪問波蘭，與波美拉尼亞發展署簽署合作備忘錄，推進台波無人機產業合作。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁率縣府及無人機產學研代表訪問波蘭，9月7日抵達北部港口城市格但斯克，與波美拉尼亞發展署簽署合作備忘錄，隔日再出席台波無人機業者交流媒合會，盼從政府交流延伸至企業、技術與供應鏈合作，讓嘉義無人機產業進軍歐洲市場。

縣府表示，此次交流邀集波美拉尼亞省副省長Marcin Skwierawski、發展署執行長Katarzyna Matuszak，以及台波商會、雷虎科技、希望創新、智飛科技、凌霄科技等業者，並有中正大學、虎尾科技大學代表參與，透過政府、產業與學研對接，尋找台波合作契機。

翁章梁說，台灣與波蘭各具產業優勢，雙方合作關鍵在於尋找互補位置，「我們有的，可能是波蘭需要的；波蘭有的，也可能是台灣所需要的」，除無人機及科技產業外，嘉義深厚的農業基礎，也可延伸至農業科技、食品、地方品牌及市場通路等合作。

翁章梁說，波蘭位處歐洲重要戰略位置，具有產業及市場潛力，無人機業者媒合會聚焦製造、系統整合、人工智慧、無人載具、國防科技及供應鏈等領域，交流技術能量與市場布局，透過面對面洽談尋找合作項目，希望從簽署MOU到企業媒合，讓雙方進一步走向產業合作。

波美拉尼亞省副省長Marcin Skwierawski表示，嘉義與波美拉尼亞雖相距遙遠，產業發展卻具高度互補性，波美拉尼亞近年積極發展無人系統及創新科技，嘉義則逐步形成無人機研發、測試及製造聚落，此次簽署MOU是雙方關係的重要里程碑。

嘉義縣長翁章梁率縣府及無人機產學研代表訪問波蘭，與波美拉尼亞發展署簽署合作備忘錄，推進台波無人機產業合作。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁率縣府及無人機產學研代表訪問波蘭，與波美拉尼亞發展署簽署合作備忘錄，推進台波無人機產業合作。圖／嘉義縣政府提供

台波無人機業者在波蘭舉行交流媒合會，聚焦無人機製造、人工智慧、系統整合及供應鏈等領域，尋找合作契機。圖／嘉義縣政府提供
台波無人機業者在波蘭舉行交流媒合會，聚焦無人機製造、人工智慧、系統整合及供應鏈等領域，尋找合作契機。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 無人機 翁章梁

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