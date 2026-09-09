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Google GTIG 示警 駭客攻擊鏈全面導入 AI 代理式 AI 恐掀高速攻擊潮

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI正從企業生產力工具，快速轉變為網路攻防的新戰場。Google威脅情報小組（GTIG）發布「AI威脅追蹤報告第3季 2026」指出，惡意人士已將AI深度整合至入侵生命周期，從前期目標情報蒐集、研究、漏洞發掘，到入侵過程中的錯誤排除與修復，AI已成為攻擊行動的重要工具。

隨著企業加速將生成式AI、AI編碼助理及代理式AI納入技術堆疊，GTIG認為，AI供應鏈將成為下一波資安攻防的重要戰場。從模型、資料、API、開源套件、開發工具，到雲端GPU運算資源，每一環都可能成為攻擊突破口。對企業而言，AI資安防護必須延伸至整個 AI 生態系，同步強化身分權限、供應鏈安全、雲端資源監控及AI代理行為管理。

GTIG指出，AI在網路攻擊中的角色已明顯超越實驗與概念驗證階段，逐步深入攻擊者日常作業。與中國大陸相關的網路間諜活動團體BASIN CASTLE，利用大型語言模型（LLM）協助執行多項任務，包括前期目標情報蒐集與研究，以及入侵過程中的錯誤排除與修復，顯示 AI 已能實際支援攻擊者完成多個階段的工作。

另一個與中國大陸相關的網路間諜活動團體，則試圖利用Gemini建構自動化滲透測試框架，讓代理式 AI自主執行入侵行動的初始階段，多代理架構更進一步放大攻擊規模。Mandiant觀察到一起大規模憑證竊取行動，攻擊者在遭竊的基礎架構上部署多代理框架，透過多個AI代理協同執行攻擊任務，在短短六小時內自主攻擊數千筆憑證。高度自動化的攻擊模式將大幅壓縮企業資安團隊的偵測與應變時間。

Mandiant近期調查北美與歐洲多起資安事件發現，科技、醫療保健及媒體娛樂產業的閉源AI模型與相關資料，已受到威脅發動者鎖定。

威脅發動者也開始將目標轉向雲端環境、GPU算力與LLM API以取得AI資源。GTIG觀察到，曾對美國醫療機構發動大規模入侵的中國相關網路間諜活動團體UNC6508，正利用遭攻陷的雲端環境託管本機模型，讓受害者替未經授權的AI工作負載支付高昂運算成本。

此類「寄生雲端」模式，不僅造成企業資安風險，也可能直接轉化為雲端基礎設施與營運成本損失。北韓IT人員相關活動組織也被觀察到利用遭駭帳戶大量註冊LLM API，藉此取得更多AI資源並擴大攻擊行動規模。

GTIG首席分析師 John Hultquist表示，目前幾乎所有類型的威脅發動者都已將AI投入實戰並從中獲益。AI協助漏洞發掘可能帶來風險，但真正嚴峻的挑戰在於代理式AI。AI從「協助駭客」進一步走向「自主執行攻擊」，企業將面臨速度更快、規模更大、人工介入更少的新型威脅。

Google 駭客 情報

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