115年「誠就永續獎」頒獎典禮 共創誠信臺北 接軌國際視野

臺北市長蔣萬安日前出席115年「誠就永續獎」頒獎典禮，表揚臺北市政府產業發展局、臺北市勞動檢查處、臺北市立聯合醫院、臺北市交通管制工程處及臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠等5個獲獎機關，並頒發企業誠信工作坊完訓證書給企業代表。期望透過「公部門評獎激勵、私部門輔導推廣」方式，激勵公部門持續精進廉能治理、促進廉能施政；同時深化與市府往來企業的合作夥伴關係，推廣企業誠信經營制度，共同建構臺北市誠信治理文化。

蔣市長恭喜並勉勵各獲獎機關的經驗能成為市府各單位學習的標竿，並鼓勵獲獎機關進一步參與全國性的透明晶質獎，向全國展現本府廉能治理的標竿實力。在日前剛結束的聯合國反貪腐公約第三次國家報告審查會議中，本獎項獲獎機關的廉能治理成效，及本府推動各項企業誠信標竿作為，均轉化成國家報告中的重要亮點，向國際展現臺北反貪腐的決心。

特優機關首長、副首長與市長合影。臺北市政府產業發展局／提供

蔣市長現場頒發感謝狀予「誠就永續獎」評審委員，感謝委員3個月來不辭辛勞投入書面審查及實地評核，以專業、公正的角度為各參獎機關的廉能成果把關。另外，他也肯定企業主管透過參與企業誠信工作坊，讓誠信不只停留在制度與規範，更逐步內化為組織文化與日常實踐。

誠就永續獎「評選委員」與市長、政風處處長合影。臺北市政府產業發展局／提供

最後，市長也期許未來本府其他機關應該向今天獲獎機關觀摩學習並踴躍參獎，同時也期盼更多企業落實誠信透明的治理規範，讓公私部門攜手打造臺北成為一座廉潔透明、永續共榮的智慧城市。