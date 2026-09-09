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AI 時代科技業面試還是要「上機考」 104整理五大刷題平台助攻求職者

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
通過「上機考」，104整理五大刷題平台助攻求職者。104人力銀行／提供
通過「上機考」，104整理五大刷題平台助攻求職者。104人力銀行／提供

AI讓寫程式變得更加容易，企業對工程人才的要求也逐漸改變，單純從零開始撰寫程式的重要性下降，取而代之的是系統設計與除錯調校等能力。除了面試，越來越多企業在招募流程中加入「線上機測」（Online Assessment）（俗稱「上機考」），要求求職者在限定時間內寫程式、解題，從實際作答過程觀察技術能力。對求職者而言，上機考已成為科技業面試的重要關卡。

104人力銀行整理五大熱門刷題平台，建議求職者依自身程度進行準備，並提前熟悉常見題型與測驗節奏，才能在正式應試時充分展現實力。104人力銀行產品暨價值經營總處資深協理王之璘觀察，企業透過上機考，看的不只是求職者能不能寫出正確答案，更重視三項能力。

包括邏輯思考，能不能把問題拆解與選擇解題方式；其次是判斷與除錯能力，AI可以協助產生程式碼，但不代表答案一定正確。工程師必須具備判斷能力，能看懂AI產出的內容、找出可能的錯誤，並自行修改、測試與驗證；第三是實戰應用能力，要能將技術用來解決真實問題。

上機考的題型也逐漸不再只是單純考演算法，而是加入更貼近實際工作的情境，觀察求職者能否將技術應用在真實問題上。

王之璘指出，準備上機考不一定是題目做得越多越好，重點是依照自己的程度選擇適合的工具。104人力銀行整理5大主流刷題平台，包括完全沒接觸過演算法的NeetCode，建議先從「Blind 75」建立學習骨架，再利用「NeetCode 150」逐步補強。

程式基礎有缺口用GeeksforGeeks，如果對作業系統、資料庫等電腦科學核心知識還不熟悉，GeeksforGeeks提供相關教學與題目，可協助補足基礎觀念。求職者可先透過「GfG 160」熟悉常見面試題型，再利用「Company Wise」依目標企業進行練習。

鎖定外商軟體職缺，LeetCode是技術面試與線上程式測驗常見的練習平台，適合已有一定程式基礎、希望進一步強化演算法與解題能力的求職者。平台提供「Study Plan」協助安排練習進度，也可透過討論區比較不同解法；完成題目後，還能查看程式效能表現，了解自己的解法是否還有優化空間。

如果已收到企業的線上測驗通知，或希望提前熟悉限時作答的節奏，可利用Codility進行模擬。平台提供Demo Test，讓使用者在正式測驗前先熟悉作答介面與流程。除了答案是否正確外，系統也會測試程式的執行效率，因此求職者除了追求「答對」，也必須思考如何讓程式跑得更有效率。

想練習多元技術題型，可利用HackerRank，題庫涵蓋演算法、SQL、資料科學等不同領域，適合希望擴大練習範圍的求職者。可先透過「Practice」熟悉各類題型與作答方式，若目標職缺需要資料庫能力，也能直接針對SQL等相關題目加強練習。部分技能測驗完成後，也可取得對應的技能認證放進履歷。

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