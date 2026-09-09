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人形機器人加速商業化 智慧製造將占2030年出貨45%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

人形機器人正從展示與研發階段，加速進入智慧製造、物流及服務等實際應用。研調機構Counterpoint Research預估，2026年全球人形機器人出貨量將突破五萬台，同期四足機器人與商用智慧機器人出貨量則將分別超過九萬台及20萬台，AI機器人產業正邁向規模化發展。

隨著技術逐漸成熟，人形機器人的主要應用也將發生轉變。Counterpoint Research預估，到2030年，智慧製造將占全球人形機器人出貨量45%，成為最大應用市場；商業與家庭服務占25%，倉儲服務則占20%。

Counterpoint Research研究副總監Ethan Qi認為，5G-A的高上行頻寬、低延遲、網路切片與AI智慧調度能力，可進一步串聯機器人本體、工廠邊緣運算及雲端AI，成為人形機器人大規模進入智慧製造、物流及服務場域的重要網路基礎。

隨著全球人形機器人部署朝百萬台規模發展，DaaS、RaaS及SaaS等新型商業模式也將逐步形成。未來網路的角色將從單純提供連接，進一步延伸至支援AI運算、資料交換與多機協作的智慧基礎設施。

機器人 人形機器人 規模

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