快訊

懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達總部為何選北士科？蔣萬安揭幕後 黃仁勳很喜歡河景

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席前瞻布局 韌性承啟 「2026剛柔並濟大未來」論壇。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席前瞻布局 韌性承啟 「2026剛柔並濟大未來」論壇。記者林麗玉／攝影

輝達海外總部為何最後相中北士科？台北市長蔣萬安9日透露一段選址幕後故事，當時輝達副總裁到台北市政府拜會，從背包拿出一張設計圖，慢慢攤開後，正是輝達海外總部「Constellation」坐落北士科的AI模擬圖，對方還告訴他，輝達執行長黃仁勳非常喜歡這個地點，其中一個原因就是基地位在河邊。

蔣萬安今日出席台灣女董事協會「2026剛柔並濟大未來論壇」，談到AI產業發展時表示，過去近一年台北市積極爭取輝達海外總部，當時不只台灣各城市競爭，全球各城市也都卯足全力爭取，整個過程歷經不少困難與起伏。

回憶當時選址過程，蔣萬安表示，市府曾帶輝達團隊看過多處地點，包括花博、松山機場周邊及北投士林科技園區。其中一次輝達副總裁到市府拜會時，突然從背包拿出一張設計圖，慢慢攤開後，是以AI模擬輝達海外總部「Constellation」坐落北士科的畫面。

蔣萬安轉述，對方當時告訴他，黃仁勳非常喜歡這個地點，其中一個原因就是基地位在河邊，這也讓他當下一喜一憂，喜的是輝達終於決定落腳台北，憂的是輝達相中的北士科T17、T18基地，當時地上權仍在新光人壽手中，後續還有土地問題需要解決。

之後北市府、新壽及輝達歷經多次溝通協調，北市府與新壽去年11月完成合意解約，市府收回T17、T18基地，今年2月再正式與輝達完成地上權簽約，讓海外總部確定落腳北士科。

蔣萬安表示，輝達海外總部未來從興建到營運，總投資金額至少400億元，並將帶來至少1萬個工作機會。市府在協商過程中也要求輝達在台北設立子公司，他強調，「既然選擇台北，就要扎根台北」，輝達後續也同意成立台灣子公司，目前資本額已提高至43億元，隨著輝達進駐，以及AI相關企業持續布局，台北未來將成為AI科技發展的重要核心。

黃仁勳 北士科 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達129億美元併購AI開源平台Hugging Face 跨足非硬體領域

趨勢觀察／赴美擴張 先鞏固台灣核心優勢

輝達動員5000億美元建AI！009829囊括韓國核心夥伴 稀飯：布局新選

輝達聯發科強強聯手！00891一次布局台積電、AI供應鏈

相關新聞

輝達總部為何選北士科？蔣萬安揭幕後 黃仁勳很喜歡河景

輝達海外總部為何最後相中北士科？台北市長蔣萬安9日透露一段選址幕後故事，當時輝達副總裁到台北市政府拜會，從背包拿出一張設計圖，慢慢攤開後，正是輝達海外總部「Constellation」坐落北士科的AI模擬圖，對方還告訴他，輝達執行長黃仁勳非常喜歡這個地點，其中一個原因就是基地位在河邊。

AI 時代科技業面試還是要「上機考」 104整理五大刷題平台助攻求職者

AI讓寫程式變得更加容易，企業對工程人才的要求也逐漸改變，單純從零開始撰寫程式的重要性下降，取而代之的是系統設計與除錯調校等能力。除了面試，越來越多企業在招募流程中加入「線上機測」（Online Assessment）（俗稱「上機考」），要求求職者在限定時間內寫程式、解題，從實際作答過程觀察技術能力。對求職者而言，上機考已成為科技業面試的重要關卡。

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

今年6月，大雨伴隨雷聲落下，台積電董事長魏哲家率領七家供應鏈業者，在屏東科學園區半導體供應鏈專區共同動土，一條從嘉義、台南、高雄向南延伸的半導體S廊帶，也正式跨進屏東。七家業者中，有一家公司是華懋科技，一般民眾或許感到陌生，它卻是護國神山一路帶進屏東的隱形夥伴。 華懋這次在屏東科學園區取得約3000坪土地，規畫打造結合研發、生產、驗證與技術服務的新基地，預計2027年底完成。

新纖揪伴 跨足無人機產業

新纖跨足低空經濟，攜手極現科技及瑞士醫療物流無人機業者JEDSY，規劃在台成立合資公司，未來JEDSY目前位於瑞士的無人機生產將落地台灣，並由台灣供應全球市場，瑞士據點則轉型為研發與設計中心。新纖董事長吳東昇昨（8）日表示，新纖將投入資金及場域，並結合工程塑膠、3D列印等材料優勢，切入無人機產業。

安謀強攻機器人 台積電、瑞昱等「九條好漢」助陣

全球半導體矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）昨（8）日宣布，號召全球逾80家夥伴攜手衝刺實體AI商機，強攻機器人，台廠共有台積電、瑞昱、雅特力-KY、慧友、系微、慧榮、新漢旗下NEXCOBOT、研揚、光程研創等至少「九條好漢」入列安謀首批「機器人軍團」。

安謀攻機器人商機 台灣夥伴各擁利基

安謀號召全球逾80家夥伴組「機器人軍團」，台灣有台積電、瑞昱、雅特力-KY、慧友、系微、慧榮、新漢旗下NEXCOBOT、研揚、光程研創等至少九家廠商入列，這「九條好漢」各擁利基，技術底子深厚，將攜手安謀搶食龐大的機器人商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。