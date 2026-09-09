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輝達總部為何選北士科？蔣萬安揭幕後 黃仁勳很喜歡河景
輝達海外總部為何最後相中北士科？台北市長蔣萬安9日透露一段選址幕後故事，當時輝達副總裁到台北市政府拜會，從背包拿出一張設計圖，慢慢攤開後，正是輝達海外總部「Constellation」坐落北士科的AI模擬圖，對方還告訴他，輝達執行長黃仁勳非常喜歡這個地點，其中一個原因就是基地位在河邊。
蔣萬安今日出席台灣女董事協會「2026剛柔並濟大未來論壇」，談到AI產業發展時表示，過去近一年台北市積極爭取輝達海外總部，當時不只台灣各城市競爭，全球各城市也都卯足全力爭取，整個過程歷經不少困難與起伏。
回憶當時選址過程，蔣萬安表示，市府曾帶輝達團隊看過多處地點，包括花博、松山機場周邊及北投士林科技園區。其中一次輝達副總裁到市府拜會時，突然從背包拿出一張設計圖，慢慢攤開後，是以AI模擬輝達海外總部「Constellation」坐落北士科的畫面。
蔣萬安轉述，對方當時告訴他，黃仁勳非常喜歡這個地點，其中一個原因就是基地位在河邊，這也讓他當下一喜一憂，喜的是輝達終於決定落腳台北，憂的是輝達相中的北士科T17、T18基地，當時地上權仍在新光人壽手中，後續還有土地問題需要解決。
之後北市府、新壽及輝達歷經多次溝通協調，北市府與新壽去年11月完成合意解約，市府收回T17、T18基地，今年2月再正式與輝達完成地上權簽約，讓海外總部確定落腳北士科。
蔣萬安表示，輝達海外總部未來從興建到營運，總投資金額至少400億元，並將帶來至少1萬個工作機會。市府在協商過程中也要求輝達在台北設立子公司，他強調，「既然選擇台北，就要扎根台北」，輝達後續也同意成立台灣子公司，目前資本額已提高至43億元，隨著輝達進駐，以及AI相關企業持續布局，台北未來將成為AI科技發展的重要核心。
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