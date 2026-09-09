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奇景宣布推出支援高速 eDP 介面 TDDI

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電宣布，推出支援高速eDP介面的車用觸控與顯示驅動整合 IC（TDDI） HX83196/HX83197系列，將高速eDP介面、觸控感測與顯示驅動整合於單一晶片，希望滿足新一代智慧座艙對大尺寸、高解析度、高畫質顯示與即時觸控的需求。

奇景表示，新推出的eDP TDDI，採用最新eSRE（sDP Stream Regeneration Engine）技術，將TDDI與eDP傳送及接收功能整合於單一晶片，可直接接收與傳送高頻寬eDP訊號，支援串接設計。客戶可依面板尺寸與解析度需求，彈性採用單顆或兩顆TDDI。HX83197 更進一步將分區調光（local dimming）技術整合於 TDDI中，不必額外配置Tcon，即可提升顯示螢幕的對比與明暗細節，同時兼顧成本效益。目前，該系列eDP TDDI已進入多家面板廠的設計導入階段。

同時，奇景指出，其全新eDP TDDI可彈性串接，支援大尺寸、高解析度顯示，車載顯示系統的主控端僅需單一eDP輸出介面，即可串接兩顆eDP TDDI。且搭載2,560個顯示驅動通道與1,280 個觸控通道，並支援60Hz與90Hz更新率，可滿足大尺寸、高解析度觸控顯示需求。另外，eDP TDDI透過整合eDP 1.2介面，可省去傳統車用顯示架構中所需的eDP-to-OLDI橋接晶片；針對單一顯示器，也支援Direct DP架構，系統單晶片可透過單一纜線直接將eDP訊號傳至eDP TDDI，無需額外的加解串器，可簡化整體顯示系統架構並降低成本。

奇景觸控與顯示事業中心執行副總邱明正強調，該公司深耕車用顯示IC領域，此次推出全新車用eDP TDDI，是新一代智慧座艙顯示的理想解決方案，目前車用客戶已有多項專案進行中。

觸控 高解析度 奇景

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