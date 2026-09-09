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中國插頭新規激勵 建通8月營收年增75%創歷史次高

中央社／ 台北9日電

端子廠建通精密受惠中國新型國標半絕緣插頭強制新規轉換倒數，市場拉貨與詢問度急升，公布8月營收新台幣4.38億元，月增1.32%，較去年同期大幅成長75.65%，創單月營收歷史次高。

建通介紹，中國國家標準化管理委員會和國家市場監督管理總局2024年7月共同發布新規定，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，這對於插頭行業而言是重大變革。經過渡期，新制將於2027年8月全面實施。

建通表示，隨著轉換期限逐步逼近，近期來自中國各大家電及電器品牌配線廠的轉換與送樣要求出現大幅增加。建通因擁有一次成型的發明專利，在產品結構上可滿足安規要求，並大幅省去傳統二次工藝的設備體量大與生產困難度高，具有優勢，將趁機搶奪中國市占。

另方面，建通幾年前在台灣高雄打造特殊新型銅材煉製廠，經幾年耕耘，也逐漸開花結果。建通表示，特殊新型銅材出貨維持穩定增長，產品涵蓋高導電匯流銅排、AI液冷微通道散熱銅材，以及超低無氧銅等高門檻領域，隨品牌效應逐步開展，客戶群體面也逐步擴大，成為公司另一營運成長引擎。

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