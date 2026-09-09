鴻華先進取得 DEKRA 德凱 ISO/SAE 21434、ISO 24089 雙證書

隨著智慧車輛連網化與軟體定義車輛（SDV）快速發展，車輛安全已從傳統機械與電子電控系統，延伸至網路安全、OTA（Over-the-Air）軟體更新及車輛生命周期風險管理。鴻華先進（2258）近日通過國際獨立測試、檢驗與認證機構 DEKRA 德凱專業評估，正式取得 ISO/SAE 21434 道路車輛網路安全工程與 ISO 24089 道路車輛軟體更新工程雙證書，進一步完善車輛網路安全與OTA軟體更新管理機制。

智慧座艙、連網服務、ADAS與 OTA 更新已成為現代車輛的重要功能，車輛在交付後仍會持續接收軟體更新。因此，如何管理資安風險以及確保更新流程安全、軟體完整性及版本可追溯性，已成為整車廠的核心能力及重要課題。

其中，ISO/SAE 21434 聚焦道路車輛網路安全工程，要求企業在車輛生命周期中建立系統性的資安風險辨識與管理流程；ISO 24089 則針對道路車輛軟體更新工程提出要求，涵蓋更新內容、車輛組態、更新套件與部署流程等，讓安全管理從產品開發延伸至車輛交付後的持續營運。

近年來，鴻華先進持續投入電動車整車平台、智慧座艙與軟體定義車輛技術發展，此次通過 DEKRA 德凱專業評估並取得雙證書，代表其已依循國際標準建立車輛網路安全與軟體更新管理制度，將 Security by Design（安全內建於設計）的理念落實於產品開發與全生命周期管理，提升產品因應全球市場與法規要求的能力。

鴻華先進總經理陳清亞 表示：「隨著智慧車輛功能持續增加，消費者期待的不只是更便利、更智慧的駕駛體驗，也包括車輛生命周期安全管理。此次取得 ISO/SAE 21434 與 ISO 24089 雙證書，是鴻華先進強化整車開發能力的重要里程碑。我們從產品開發階段即將網路安全與軟體更新納入整體流程，讓功能演進與 OTA 更新都有一致且可追溯的管理機制，為智慧電動車的長期發展建立更完整的安全基礎,為全球夥伴打造更安全、更可靠的智慧電動車。」

DEKRA 德凱董事總經理李俊儀表示：「隨著軟體定義車輛（SDV）、車聯網與 OTA 應用快速發展，汽車產業對安全的要求也不斷擴大。網路安全不再是單一功能，軟體更新也不只是將新版本傳送至車端，而是涉及風險管理、更新流程、完整性與可追溯性。對整車企業而言，將這些要求納入產品開發與後續營運，已成為智慧車發展的重要基礎。」

面對車輛智慧化、連網化與全球法規持續演進，鴻華先進將持續以國際標準深化車輛資安、OTA 更新與軟體定義車輛核心能力，攜手全球夥伴打造更安全、更智慧、更值得信賴的電動車未來。