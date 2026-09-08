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蘋果發表會將登場 聚焦折疊iPhone及Siri AI應用

中央社／ 舊金山8日綜合外電報導

iPhone製造商蘋果（Apple）秋季發表會明天登場，料見可折疊旗艦新機及Siri新功能。分析師看好新執行長特納斯將證明蘋果仍能推出突破性硬體及具人工智慧（AI）競爭力Siri。

路透社報導，蘋果明天預期將發表高階機種iPhonePro和iPhone Pro Max的升級新版，而iPhone Air和其他iPhone標準及入門機種則要等到明年春天才會更新，好讓這次發表會聚焦在真正主角：首款折疊式iPhone。

分析師表示，儘管這款可如護照般開闔的新iPhone預期售價高達2500多美元（約新台幣7萬9000元），且相機和處理器規格可能並非頂級，但仍有望在新崛起的折疊手機市場快速成為領導產品。

早在2019年起，蘋果的對手如三星（Samsung）、Google（谷歌）和中國的華為已開始推出折疊手機。但分析師認為，蘋果雖較晚進入市場，但在解決這類產品幾項關鍵技術難題後，包括讓折線轉軸在開闔無數次後仍感覺堅固，以及讓螢幕摺痕降到最低，可望使蘋果因晚到而受惠。

至於虛擬助理功能Siri，蘋果先前已宣布將進行深度大改，部分利用Google的AI技術。Siri這項行動經過多年延宕後，如今可能成為本月1日才接替庫克（TimCook）上任的特納斯（John Ternus）首項重大成就。

分析師表示，Siri若能在今年內實現成功改革，就有不錯機會可追上長年對手、Google的Gemini。

蘋果在生成式AI領域起步較慢，但投資人大多不以為意，原因是看中蘋果握有10億多台活躍使用裝置及忠誠客群。但如今特納斯面臨壓力，要說服消費者蘋果的裝置是運用AI最佳方式。

特納斯的主要挑戰將是說服客群願意使用新版Siri，讓他們及第三方軟體開發人員相信蘋果在AI領域能與OpenAI這類對手並駕齊驅，後者往往每隔幾週就會推出重大升級，而蘋果傳統上更新速度較為緩慢。

由於特納斯過去5年擔任低調的蘋果硬體技術主管，因此分析師預期，未來他很可能把焦點放在推出強大的裝置，來作為蘋果擴展自家AI的基礎。

蘋果 iPhone 蘋果發表會

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