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安謀攻機器人商機 台灣夥伴各擁利基

經濟日報／ 本報綜合報導
安謀號召全球逾80家夥伴組「機器人軍團」。機器人示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
安謀號召全球逾80家夥伴組「機器人軍團」。機器人示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

安謀號召全球逾80家夥伴組「機器人軍團」，台灣有台積電、瑞昱（2379）、雅特力-KY、慧友、系微、慧榮、新漢旗下NEXCOBOT、研揚、光程研創等至少九家廠商入列，這「九條好漢」各擁利基，技術底子深厚，將攜手安謀搶食龐大的機器人商機。

台積電毋庸置疑負責操刀機器人關鍵晶片生產。不僅如此，台積電已在廠區AI機器人應用耕耘多年，台積電資訊長林宏達近日指出，未來機器人導入應用的兩個關鍵發展機會，包含機器人友善的機台結構設計、機器人友善的包裝與物流動線。

瑞昱以車用IC切入機器人市場，已有客戶採用，正積極擴大產品線。NAND控制IC大廠慧榮設計Ferri嵌入式儲存產品系列，主攻人形機器人與自主系統。

泛聯電集團MCU廠雅特力的五大業務領域中，營收占比最大的AIoT項目，就涵蓋機器人、電競鍵鼠、無人機等多項新興應用。

慧友是生態系中的「致動與感測（Actuation & Sensing）」層級，提供高精準度智能影像感知、邊緣AI推理與即時控制技術。

新漢旗下創博（NEXCOBOT）已打入美國機器人新創供應鏈，且受惠於非紅供應鏈資格，美國機器人廠商開始規畫加大與創博的合作力道，加上AI落地應用需求，後續出貨動能有望持續放大。

研揚以機器人、軍工、半導體等領域布局邊緣AI市場，看好機器人未來發展動能，預期相關業務今年可能翻倍成長。

安謀 機器人 瑞昱

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