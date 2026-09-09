半導體業徵才 每月4.7萬人

104人力銀行昨（8）日發布《2026半導體業人才報告書》，今年半導體業每月徵才達4.7萬人，年增逾兩成；且AI相關職缺持續成長，每四個半導體職缺，就有一個與AI相關。

104人力銀行人才永續長鍾文雄表示，今年報告書揭露半導體徵才五大趨勢。第一，受惠產業動能強勁、訂單暢旺，職缺數全面成長，招募需求也逐步外溢至其他產業；第二，AI相關職缺持續增加，幾乎每四個半導體職缺，就有一個與AI相關；第三，隨海外設廠加速，美加地區外派職缺來到近年新高。

第四，專業技術人才身價持續攀升，部分技術職薪資已可比肩主管職；第五，企業招募條件更加多元，部分職務科系限制持續放寬，文法商等非理工背景人才也有機會進入半導體產業。

薪資方面，報告也指出，非主管職十大高薪職務中，類比IC設計工程師年薪中位數為172.4萬元最高，其次是數位IC設計工程師159萬元，演算法工程師141.4萬元居第三；主管職方面，硬體工程研發主管年薪中位數183.4萬元最高，其次是經營管理主管168.3萬元、國外業務主管141.9萬元。

若合併主管與非主管職觀察前十大高薪職務，非主管職就占四席，且有六個職務直接與研發設計相關。且前十大高薪職務，無論是否為主管職，年薪中位數都突破百萬元。

工研院半導體研究部研究員黃慧修表示，今年全球半導體市場規模預估達1.65兆美元，年成長108.1%，其中記憶體年增302%、邏輯IC年增42%。隨AI相關需求快速攀升，供給端產能擴充與調整速度不及需求成長，使部分領域供需缺口持續擴大。

黃慧修指出，AI正加速半導體技術開發，半導體成長也反過來推升AI算力，形成相互加速的循環。不僅將持續擴大半導體市場規模，也會改變產業技術架構與供應鏈創新模式，推動產業進入新一輪成長階段。