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緯創發GDR 籌資466億

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

代工大廠緯創（3231）完成海外存託憑證（GDR）訂價，共募集14.72億美元（約新台幣466.41億元）資金。法人預期，隨著銀彈上膛，緯創購料與擴產將更順遂。

緯創表示，此次GDR每單位發行價格58.88美元，共發行2,500萬單位，表彰緯創2.5億股普通股，等同於每單位GDR代表緯創10股普通股，換算約每股新台幣186.24元，預計9月10日開始發行。

緯創這次GDR發行價格與7日普通股相較，約折價5.5％，市場解讀為其普通股股價「定錨」。受相關消息影響，緯創昨（8）日股價重挫逾5%收186.5元，逼近GDR發行價格，三大法人昨天共計賣超緯創4萬3,345張，連續兩個交易日賣超。

法人指出，2025年下半年以來，記憶體、電源管理IC、高階積層陶瓷電容（MLCC）等關鍵元件都面臨缺貨漲價，使得廠商備料成本大增，部分客戶需要代工廠先行採購料件之下，代工廠資金需求大幅提升。

緯創 法人 普通股

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