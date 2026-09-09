緯創發GDR 籌資466億

新纖跨足低空經濟，攜手極現科技及瑞士醫療物流無人機業者JEDSY，規劃在台成立合資公司，未來JEDSY目前位於瑞士的無人機生產將落地台灣，並由台灣供應全球市場，瑞士據點則轉型為研發與設計中心。新纖董事長吳東昇昨（8）日表示，新纖將投入資金及場域，並結合工程塑膠、3D列印等材料優勢，切入無人機產業。

2026-09-09 01:43