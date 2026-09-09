被動元件產業好消息 標準品需求回來了

被動元件產業又有好消息，國巨（2327）最新市況看法釋出標準品、特殊品同步增溫的訊息。業界認為，這顯示這波由AI掀起的被動元件需求熱潮，正從高階利基產品逐步向一般型產品擴散，產業景氣復甦廣度進一步擴大。

國巨身為本土被動元件龍頭，優先受惠，華新科（2492）、禾伸堂（3026）及通路商日電貿（3090）也沾光。

業界分析，先前被動元件市場呈現明顯分化，高容值、高電壓及高可靠度積層陶瓷電容（MLCC）受惠AI伺服器與資料中心建置，需求持續強勁；反觀消費電子用一般規格產品，復甦力道相對溫和。

如今標準品需求也開始增溫，代表市場回升動能不再侷限於少數高階品項，產業有望進入更全面的回溫階段。

華新科產品布局橫跨MLCC、晶片電阻等領域，除持續提高車用、伺服器及工控等高階產品比重，也保有完整標準品產能。

禾伸堂則直言，AI帶動MLCC剛性需求，市況「從來沒有像今年這麼強」，相關產品交期已拉長至20多周，並預期明年供需可能更為吃緊，該公司正積極擴充台灣及日本產能，以掌握AI伺服器電源架構升級帶來的高壓、高容值產品商機。