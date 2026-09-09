代工大廠廣達、緯穎8月業績攻頂 分別成長15%、22%

代工大廠廣達（2382）、緯穎（6669）昨（8）日公布8月業績均改寫歷史新高，廣達為4,239.71億元，月增15.8%；緯穎為1,443.12億元，連三月締新猷，月增22.6%，反映AI伺服器需求強勁。

隨著全球雲端大咖持續衝刺AI基建與算力布建，法人看好，廣達、緯穎後續營運可望持續衝鋒。

廣達8月合併營收首度飛越4,000億元大關、達4,239.71億元，月增15.8%，並較去年同期大幅成長177.5%；前八月合併營收2.64兆元，為同期最佳，年增102.6%。

廣達表示，8月筆電出貨260萬台，雖較7月的280萬台下滑，在AI伺服器出貨強勁帶動下，單月業績持續高飛。

據悉，廣達目前AI伺服器出貨主力為輝達GB300，隨著新一代Vera Rubin出貨量能持續放大，預期今年底至明年初開始逐步新舊產品世代交替，Vera Rubin之後將成為廣達AI伺服器主要產品線。

廣達對營運前景樂觀，預期目前訂單能見度至少直達2027年，現已開始與客戶規劃2028年測試用電力需求，代表2028年訂單幾乎確定將到手，助攻後續業績走勢。

緯穎8月合併營收1,443.12億元，連三月締新猷，月增22.6%，年增50.4%；前八月合併營收8,166.58億元，為同期最佳，年增42.8%。

法人指出，緯穎受惠GPU及ASIC伺服器專案出貨動能同步看增，下半年營運動能有機會持續升溫，全年業績年增率力拚四成，2026年營收將改寫歷史新高紀錄。

除此之外，英業達及仁寶也同樣於昨日公告8月合併營收，其中英業達今年前八月合併營收創下歷史同期新高，至於仁寶今年前八月合併營收則繳出年成長18.3%至5,879.41億元。

相較於廣達、緯穎8月營收攻頂，英業達、仁寶8月業績都較7月衰退，英業達為832.68億元，月減7.7%，但較去年同期增加35.8%；前八月合併營收6,436.26億元，為同期最佳，年增40.1%。

法人估，英業達正全力衝刺AI伺服器出貨，下半年業績可望逐季成長，推動2026年營收再創新高。

英業達統計，8月筆電出貨量約150萬台，月減6.3%，年減16.7%。

仁寶8月合併營收673.37億元，月減16.9%，年增14.5%；前八月合併營收5,879.41億元，年增18.3%。仁寶今年以來非PC業務成長動能持續加快，預期今年底可望順利達成AI伺服器營收占比四成的目標。