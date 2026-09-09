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國巨8月業績猛 連六月創高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（8）日公布8月合併營收163.32億元，連續六個月創單月歷史新高，月增1.2%，年增51.8%，反映AI需求強勁，推升被動元件市況價量齊揚。隨著AI市場持續蓬勃發展，國巨已拿下檯面上幾乎所有GPU與ASIC AI伺服器客戶，後市看旺。

國巨前八月合併營收飛越千億元大關、達1,150.85億元，為同期最佳，年增34.9%。

國巨分析，儘管歐洲、美國有假期效應，但AI相關應用及亞洲地區需求持續強勁，標準品及特殊品皆呈現穩定成長，各個產品應用也溫和成長，推升8月業績持續攻高。

展望未來，國巨認為，隨著AI應用需求持續成長，電子元件產業正迎來結構性轉變，將持續密切關注相關發展。

國巨強調，儘管地緣政治情勢仍存在不確定性，但客戶庫存水位目前仍維持健康，將審慎因應經濟環境變化，並彈性調整，以降低關稅政策及匯率波動帶來的影響。

談到AI大趨勢，國巨董事長陳泰銘多次重申，AI不是短期題材，而是一個會影響未來數十年以上的產業結構性轉變，國巨在AI用量大的NP0電容市占率最高，鉭電、電阻在國內都算是領先廠商，無論GPU、ASIC的AI伺服器，全部都是國巨的客戶。

陳泰銘強調，AI市場發展已從兩年前的「一局上半」，現在推進至「二局上半」，國巨憑藉車規級的高信賴度技術與超前部署的擴產策略，成功轉型為「全方位電子零組件解決方案服務商」，並在這一波AI浪潮中，占據關鍵戰略位置。

綜觀被動元件市況，根據外資追蹤全球100多家通路商庫存水平與價格趨勢顯示，截至8月上旬，積層陶瓷電容（MLCC）通路商庫存較一個月前下降8%，持續下探歷史新低，包括村田製作所、三星電機、國巨、TDK等指標大廠，均出現幅度不等的降幅。

外資認為，現階段通路商單價指數已接近2023年1月以來的最高水平，雖然無法排除部分通路商需求具有提前下單的可能性，但通路商庫存量正在快速且顯著地下降，是不爭的事實。

業界認為，從相關指標廠商訂單出貨比（B／B值）均遠大於1、且產能利用率都高達95%來看，在指標廠商AI相關銷售指引向上修訂，被動元件供需緊繃狀況可能先從AI相關與通路商開始，將向外蔓延至整體市場。

國巨 六月 業績

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