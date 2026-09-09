聽新聞
0:00 / 0:00

新纖揪伴 跨足無人機產業

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

新纖（1409）跨足低空經濟，攜手極現科技及瑞士醫療物流無人機業者JEDSY，規劃在台成立合資公司，未來JEDSY目前位於瑞士的無人機生產將落地台灣，並由台灣供應全球市場，瑞士據點則轉型為研發與設計中心。新纖董事長吳東昇昨（8）日表示，新纖將投入資金及場域，並結合工程塑膠、3D列印等材料優勢，切入無人機產業。

新纖昨日與極現科技、JEDSY簽署合作備忘錄（MOU），三方規劃在台成立合資公司，從事無人機及相關系統與服務研發、產品在地化、製造、測試驗證、市場推廣及銷售，未來將進駐新纖位於桃園楊梅的新光幼獅園區「Shinkong InnovHUB」。

針對合資公司投資金額及持股架構，吳東昇表示，目前仍在商議中，除了三方之外還有其他潛在股東，也希望爭取政府相關基金參與。三方均規劃出資，新纖內部仍須經投資審議程序，才能確定最終投資金額及持股比例。該合資公司最快本月底成立，初始資本額規劃約1億元。

此次合作一大重點，是將JEDSY無人機製造落地台灣。JEDSY目前在瑞士自行生產無人機，未來規劃將生產線設於台灣，除供應台灣市場，也將從台灣供應全球客戶，瑞士原有據點則轉為研發及設計中心。

在供應鏈方面，未來將盡可能導入台灣零組件，目前尚未設定明確採購比例。極現科技表示，相關零組件仍須經過嚴謹測試，長期目標是建立符合美國國防授權法案（NDAA）規範的供應鏈。JEDSY選擇台灣布局，也看中台灣硬體製造、工程人才及完整供應鏈，希望建立非紅供應體系。

吳東昇指出，新纖並非僅提供資金與場域，本身在工程塑膠及3D列印已有布局，而無人機產品變化快速，在正式量產開模前，3D列印可用於產品開發及零組件製造，JEDSY目前已有部分零件採用3D列印技術，未來有機會進一步結合新纖材料能力。

新光幼獅園區基地規模11.4公頃，土地使用年限50年，第一期投資56億元，預計2027年5月完工，並規劃2030年5月完成全區開發。新纖希望藉由北台灣科技製造及零組件供應鏈優勢，吸引更多無人機相關業者進駐。

新纖 無人機 3D列印

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新纖跨足無人機！攜瑞士 JEDSY 在台設產線供應全球

世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船　布局非紅供應鏈新商機

SEMICON Taiwan 聚焦半導體供應鏈 7家關鍵創新板企業展現多元實力

AI 改寫中東未來經濟版圖貿協 為台灣開啟合作新契機

相關新聞

安謀強攻機器人 台積電、瑞昱等「九條好漢」助陣

全球半導體矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）昨（8）日宣布，號召全球逾80家夥伴攜手衝刺實體AI商機，強攻機器人，台廠共有台積電、瑞昱、雅特力-KY、慧友、系微、慧榮、新漢旗下NEXCOBOT、研揚、光程研創等至少「九條好漢」入列安謀首批「機器人軍團」。

國巨8月業績猛 連六月創高

被動元件大廠國巨昨（8）日公布8月合併營收163.32億元，連續六個月創單月歷史新高，月增1.2%，年增51.8%，反映AI需求強勁，推升被動元件市況價量齊揚。隨著AI市場持續蓬勃發展，國巨已拿下檯面上幾乎所有GPU與ASIC AI伺服器客戶，後市看旺。

新纖揪伴 跨足無人機產業

新纖跨足低空經濟，攜手極現科技及瑞士醫療物流無人機業者JEDSY，規劃在台成立合資公司，未來JEDSY目前位於瑞士的無人機生產將落地台灣，並由台灣供應全球市場，瑞士據點則轉型為研發與設計中心。新纖董事長吳東昇昨（8）日表示，新纖將投入資金及場域，並結合工程塑膠、3D列印等材料優勢，切入無人機產業。

安謀攻機器人商機 台灣夥伴各擁利基

安謀號召全球逾80家夥伴組「機器人軍團」，台灣有台積電、瑞昱、雅特力-KY、慧友、系微、慧榮、新漢旗下NEXCOBOT、研揚、光程研創等至少九家廠商入列，這「九條好漢」各擁利基，技術底子深厚，將攜手安謀搶食龐大的機器人商機。

被動元件產業好消息 標準品需求回來了

被動元件產業又有好消息，國巨最新市況看法釋出標準品、特殊品同步增溫的訊息。業界認為，這顯示這波由AI掀起的被動元件需求熱潮，正從高階利基產品逐步向一般型產品擴散，產業景氣復甦廣度進一步擴大。

代工大廠廣達、緯穎8月業績攻頂 分別成長15%、22%

代工大廠廣達、緯穎昨（8）日公布8月業績均改寫歷史新高，廣達為4,239.71億元，月增15.8%；緯穎為1,443.12億元，連三月締新猷，月增22.6%，反映AI伺服器需求強勁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。