新纖揪伴 跨足無人機產業

新纖（1409）跨足低空經濟，攜手極現科技及瑞士醫療物流無人機業者JEDSY，規劃在台成立合資公司，未來JEDSY目前位於瑞士的無人機生產將落地台灣，並由台灣供應全球市場，瑞士據點則轉型為研發與設計中心。新纖董事長吳東昇昨（8）日表示，新纖將投入資金及場域，並結合工程塑膠、3D列印等材料優勢，切入無人機產業。

新纖昨日與極現科技、JEDSY簽署合作備忘錄（MOU），三方規劃在台成立合資公司，從事無人機及相關系統與服務研發、產品在地化、製造、測試驗證、市場推廣及銷售，未來將進駐新纖位於桃園楊梅的新光幼獅園區「Shinkong InnovHUB」。

針對合資公司投資金額及持股架構，吳東昇表示，目前仍在商議中，除了三方之外還有其他潛在股東，也希望爭取政府相關基金參與。三方均規劃出資，新纖內部仍須經投資審議程序，才能確定最終投資金額及持股比例。該合資公司最快本月底成立，初始資本額規劃約1億元。

此次合作一大重點，是將JEDSY無人機製造落地台灣。JEDSY目前在瑞士自行生產無人機，未來規劃將生產線設於台灣，除供應台灣市場，也將從台灣供應全球客戶，瑞士原有據點則轉為研發及設計中心。

在供應鏈方面，未來將盡可能導入台灣零組件，目前尚未設定明確採購比例。極現科技表示，相關零組件仍須經過嚴謹測試，長期目標是建立符合美國國防授權法案（NDAA）規範的供應鏈。JEDSY選擇台灣布局，也看中台灣硬體製造、工程人才及完整供應鏈，希望建立非紅供應體系。

吳東昇指出，新纖並非僅提供資金與場域，本身在工程塑膠及3D列印已有布局，而無人機產品變化快速，在正式量產開模前，3D列印可用於產品開發及零組件製造，JEDSY目前已有部分零件採用3D列印技術，未來有機會進一步結合新纖材料能力。

新光幼獅園區基地規模11.4公頃，土地使用年限50年，第一期投資56億元，預計2027年5月完工，並規劃2030年5月完成全區開發。新纖希望藉由北台灣科技製造及零組件供應鏈優勢，吸引更多無人機相關業者進駐。