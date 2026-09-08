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賴總統：加國AI加上台灣晶片 讓民主供應鏈走得更遠
賴清德總統8日接見「加拿大魁團黨國會議員訪問團」。他表示，台灣擁有世界領先的半導體與資通訊產業，蒙特婁則是全球AI研究重鎮，相信魁北克的AI加上台灣的晶片、魁北克的航太實力結合台灣的精密製造，一定可以一起飛得更高，讓民主供應鏈走得更遠。
賴總統致詞時表示，此次是魁團黨自1991年成立以來首次組團訪問台灣，也是布朗謝（Yves-François Blanchet）黨魁第一次來到台灣訪問，對於雙方的交流合作意義重大。今年2月，布朗謝黨魁公開呼籲加拿大政府加速簽署台加「貿易合作架構協議」，他要表達最深的感謝。
賴總統說，魁北克是世界重要的航太產業基地，蒙特婁也是全球AI研究重鎮；台灣則擁有世界領先的半導體與資通訊產業。台灣的漢翔（2634）與加拿大的龐巴迪公司已經合作超過20年，未來台灣企業也將持續在蒙特婁投資布局。
賴總統表示，相信魁北克的AI加上台灣的晶片、魁北克的航太實力結合台灣的精密製造，一定可以一起飛得更高，讓民主供應鏈走得更遠。期待未來雙方在AI、半導體、航太、關鍵礦物、再生能源以及供應鏈安全上，建立更緊密的夥伴關係。
魁團黨魁布朗謝致詞表示，台灣經濟蓬勃發展，並在全球供應鏈中扮演重要角色，是全球共同繁榮不可或缺的關鍵一環。深化兩國間的經濟合作是重要議題；加拿大與台灣在2025年初完成「貿易合作架構協議」談判，目的是促進雙邊經貿往來，魁團黨會持續推動加拿大政府簽署此項協議。
布朗謝強調，台灣有必要、也有正當權利參與重要國際組織，無論是以正式成員或其他身分參與，都應由台灣自己決定。包括世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及國際民航組織（ICAO）等。
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