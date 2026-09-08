半導體、AI供應鏈生態系 蕭美琴盼深化台美合作

副總統蕭美琴7日接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫學者訪團。她表示，無論是半導體或更廣泛的AI供應鏈生態系，台灣在科技領域所取得的進展，都不是單一經濟體或國家可獨立完成，盼台美夥伴關係仍能展現韌性並持續深化。

在經濟方面，蕭美琴指出，台灣今年上半年經濟成長表現亮眼，預估今年全年經濟成長率可望達11%。未來除了將致力維持經濟成長動能，也要確保台灣各個產業及區域都能均衡發展。

有關國際夥伴關係，蕭美琴表示，無論是半導體或更廣泛的AI供應鏈生態系，台灣在科技領域所取得的進展，都不是單一經濟體或國家可獨立完成，而是國際合作的成果，包括台灣新竹、美國矽谷，到台灣眾多中小企業共同打造的全球科技供應鏈產業生態系。

蕭美琴期盼在面對關稅及其他地緣政治因素的挑戰下，台美夥伴關係仍能展現韌性並持續深化。相信兩國合作不僅對強化台灣有所助益，也有助美國推動再工業化及在AI領域保有優勢領先地位，這也是雙方持續進行經貿協商的重要目標之一。

蕭美琴提到，台灣也會持續拓展與其他理念相近國家深化交流，包括歐洲、新南向政策所涵蓋的亞太地區國家，以及日本等鄰近國家。這些合作將不僅限於經濟領域，也將共同面對威權政權日益加劇的侵略行為，以及AI、社群媒體、資訊戰、心理戰、政治干預等新型威脅。

談及兩岸關係，蕭美琴說，當前兩岸關係相當艱難，中國大陸領導階層持續拒絕與台灣民選政府進行直接對話與溝通，但台灣立場始終如一，台灣不會挑釁，也不會在得來不易的自由民主上妥協。

針對當前區域局勢，將軍埃利斯說，高度肯定台灣政府將國防支出提高到國內生產毛額的3%，並以進一步提高為目標；也肯定台灣針對實際面臨的威脅，推動國軍現代化的願景。這些都是在現實限制下所做出的重大選擇。

埃利斯將軍強調，美國對台灣的支持依然強而有力、根基深厚，且是跨黨派共識。美對台的依賴不減反增，因為台灣已成為全球先進半導體不可或缺的供應來源，這些半導體正驅動AI革命。美國對台灣的支持，並不只是建立在矽晶片之上，同樣也建立在共同價值之上。

資深研究員戴雅門（Larry Diamond）致詞時表示，台灣不僅因半導體產業及在印太地區的重要戰略地位而受到重視，更因即使處於極具挑戰的環境，其民主自由仍持續深化且展現高度韌性，成為民主自由的典範。