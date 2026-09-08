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企業AI轉型須先辨識四大經營課題 共同解方關鍵在人機協作機制設計

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會MIC於9/8~9/10舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日產業顧問張筱祺針對企業常見的AI轉型困境提出分析與實務解方。MIC／提供
資策會MIC於9/8~9/10舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日產業顧問張筱祺針對企業常見的AI轉型困境提出分析與實務解方。MIC／提供

資策會產業情報研究所（MIC）於8至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日針對企業常見的AI轉型困境提出分析與實務解方。

產業顧問張筱祺表示，從MIC近年的企業顧問實務經驗發現，台灣企業的AI需求雖五花八門，整體背後卻可歸納出四大經營課題，反映出企業在競爭力、生產力、人才傳承，以及策略推動層面的焦慮。

然而，多數企業在導入AI時，往往專注於工具選擇與技術本身，忽略了須先辨識AI需求背後的經營課題類型，從自身經營課題出發，先釐清價值選擇依據，再配置適切的AI工具與資源，才能降低策略誤判風險，並建立可持續的人機協作能力。

針對競爭力課題，資策會MIC指出，企業最常持續增加AI投入，卻沒有對齊事業策略方向，關鍵就在於AI轉型並非僅是系統升級，而是應思考將AI納入整體轉型方向，具體作法須先找出值得關注的未來機會，據此形成投資場景並擴大AI投資。

針對生產力課題，企業最常出現工作方式與流程並未隨著AI工具改變的狀況，主要因為生產力提升的關鍵並不在於增加AI工具，而是需要重新設計工作的分工與流程，必須先找出真正的效率瓶頸，再透過重新設計人機分工模式進行改善。

針對生產力課題，企業最常累積大量文件，卻未能有效辨識與傳承真正影響判斷的關鍵知識。資策會MIC指出，不同層次的知識需以不同機制傳承與運用，因此不是先建知識庫，而是先找出值得傳承的關鍵知識，下一步才是設計傳承機制。

針對策略推動課題，最常見的是跨部門推動AI不同調，難以形成組織整體成果。主要為AI轉型不能只培養種子人才，而是需要建立專家體系與跨部門擴散機制，在做法上須先建立AI治理架構，下一步才是建立推動網絡，設立權責與跨部門協作機制。

資策會MIC產業顧問張筱祺表示，四大經營課題雖情境各異，然而共通解方關鍵就在人機協作機制的設計，由AI擴大選項並承擔例行工作，讓人力專注於方向與取捨、例外與判斷、經驗累積與資源整合。

AI轉型的成效並非取決於單點工具導入，而在於策略方向、系統基礎與組織能力能否同步建立。唯有將經營目標、共通系統與可複製能力有效對齊，推動成果才能從單一應用場景，擴散為組織的競爭力。

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