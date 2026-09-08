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電信三雄預告 9日下午4時全台災防訊息測試

中央社／ 台北8日電

電信三雄預告，持續實施災防告警系統測試作業，確保災防系統通知完善度，預計9日下午4時將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試。

電信三雄中華電信、台灣大哥大、遠傳電信響應政府政策，持續實施災防告警系統測試作業，確保災防系統通知完善度，2026年9月9日下午4時將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，測試期間不會影響客戶服務使用。

電信業者指出，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，也請收到測試訊息客戶無需緊張。

業者表示，為持續確保民眾及早掌握災害資訊，將持續針對災防告警細胞廣播訊息系統進行更新與優化，落實政府政策，並不定期實施災防告警系統測試，讓災防主管機關未來監測到災害時，透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災、避災的效用。

電信三雄

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