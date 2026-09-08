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AI邁向「代理經濟」 AI Agent加速融入企業營運核心

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會MIC於9/8~9/10舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日副所長楊中傑分享AI邁向代理經濟的趨勢。MIC／提供
資策會MIC於9/8~9/10舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日副所長楊中傑分享AI邁向代理經濟的趨勢。MIC／提供

資策會產業情報研究所（MIC）於8至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日聚焦AI應用全面重塑生活與工作。

副所長楊中傑表示，AI已成為人類的日常生產力，並邁向實際任務執行。隨著模型平價化與算力下放，AI正從降本增效走向自主創造商業價值，催生具備自主交易與協作能力的代理經濟時代，屆時AI Agent將具備發現需求、評估議價、授權交易、履約交付與聲譽評價等能力，成為能自主參與市場並創造收入的經濟主體，最終形塑出人機協作、價值共創的代理社會。

展望2027年，AI Agent將加速融入企業營運核心，且催生更多AI原生企業。根據資策會MIC調查，高達53%企業看好生成式AI將在三年內普及，且39%組織已開始使用AI Agent、23%企業已在內部環節擴展AI Agent應用。且企業願意為能創造更高工作價值的模型掏錢，可觀察到新一代閉源模型的支出比重正快速攀升。

然而，開源模型能力也逐漸逼近閉源模型，隨著泛用能力相近，未來企業選擇AI方案時，將更重視推論成本、部署自主性、資料治理、可靠度與應用整合。

隨著AI從協助工具轉向嵌入式數位能力，催生更多AI原生企業的誕生，其可憑藉AI Agent處理大量工作，以極少數的核心團隊即能創造極高的商業價值，取代了傳統企業以人力擴張作為規模成長的邏輯。

地端AI正在重塑企業的工作模式，並帶動PC市場迎來新一波成長。資策會MIC表示，企業正積極將開源模型結合內部資料庫與檢索增強生成（RAG）技術，打造貼近產業場景的「專屬AI大腦」。

例如，金融業將開源模型微調成授信金融專家、醫療業透過地端架構處理敏感病歷、石化工業訓練出專屬的工安與原物料預測模型等。

在這樣的架構下，企業在地端整合模型與專屬資料，並由AI PC扮演承接即時與個人化終端任務的角色，AI PC由單點AI功能逐步轉向情境理解、跨應用協作與持續任務執行，帶動終端AI應用深化與AI PC的新一波成長。

資策會MIC表示，上述AI工作負載的多元化，將帶動雲端與地端的分層運算架構重整，AI PC、新興的桌面級AI，以及企業/雲端AI將依據算力、隱私與治理需求分工，市場競爭進一步擴大至模型、軟體與服務的整合能力。

目前企業AI需求也朝向整合方案發展，隨著企業的AI基礎建設逐漸完備，預期下一階段，具備治理、跨域協作與價值交換能力的AI Agent，將串連跨組織服務與交易，形成新的數位價值網路。

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