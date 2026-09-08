譜鉅於第27屆中國國際光電博覽會聯名展出NIR全系列光譜儀產品

過去動輒百萬的實驗室光譜儀，如今只需小巧便攜的手持儀器就能快速、精確辨識。中光電投控（3718）旗下譜鉅科技攜手大陸代理商­深圳譜研互聯科技公司，於第27屆中國國際光電博覽會（CIOE 2026）展示新一代手持式光譜儀，突破可攜式光譜儀波段受限的痛點。

傳統市場上的可攜式光譜儀受限於波段寬度，往往陷入「輕巧便攜，卻看得不夠全面」的兩難。譜鉅科技憑藉深厚的光學整合技術，推出此四大產品陣容，涵蓋標準波長(900-1700nm)、延伸波長(1350-2150nm)、延伸波長Plus(1600-2400nm)，以及整合多波段的全波段波長(900-2400nm)，滿足不同應用需求。其中，最受業界矚目的全波段光譜儀更具備「自主設定量測範圍」功能，研發人員可依據農作物、塑料、藥品等不同樣品，自由選定特徵峰值區間，有效降低雜訊與無效訊號，提升分析效率與AI模型預測精準度。

譜鉅科技表示，透過光學、硬體與AI技術整合，手持式光譜儀可望以更低的設備與研發成本，提供接近大型實驗室儀器的分析能力，推動光譜檢測走向便攜化、智慧化。

譜鉅科技全系列NIR光譜產品具備高度靈活的整合優勢，客戶可依據特定需求，自主搭建專屬光路與設定量測範圍；同時，透過譜鉅科技自主研發與支援誇平台的軟體開發套件(SDK)，客戶可強化光譜分析功能，快速且無縫地嵌入現有的智慧系統與終端設備中，有效加速產品落地上市的時程。在市場願景與布局上，譜鉅科技NIR光譜產品的應用版圖已成功拓展至工業與科技領域，譬如精準實現布料紡織與塑料材質的辨識、快速檢測是否有危害的石棉物質、醫療領域的真偽藥物即時檢測，以及協助農業進行非破壞性的農作物品質分析等多元場景。

展望未來，譜鉅科技將持續深化光譜分析核心技術，並結合大陸代理商深圳譜研互聯科技的跨境專業服務，為客戶提供更卓越的智能化光譜解決方案，加速各種應用產業的智慧化升級。

第27屆中國國際光電博覽會於2026年9月9日至9月11日在深圳國際會展中心隆重登場，譜鉅科技將攜手大陸代理商譜研互聯科技公司，於展位（6號館，攤位編號6E04）展示NIR全系列光譜儀產品。