快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

譜鉅於第27屆中國國際光電博覽會聯名展出NIR全系列光譜儀產品

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
譜鉅科技與譜研互聯科技聯名展出四大光譜儀產品。業者／提供
譜鉅科技與譜研互聯科技聯名展出四大光譜儀產品。業者／提供

過去動輒百萬的實驗室光譜儀，如今只需小巧便攜的手持儀器就能快速、精確辨識。中光電投控（3718）旗下譜鉅科技攜手大陸代理商­深圳譜研互聯科技公司，於第27屆中國國際光電博覽會（CIOE 2026）展示新一代手持式光譜儀，突破可攜式光譜儀波段受限的痛點。

傳統市場上的可攜式光譜儀受限於波段寬度，往往陷入「輕巧便攜，卻看得不夠全面」的兩難。譜鉅科技憑藉深厚的光學整合技術，推出此四大產品陣容，涵蓋標準波長(900-1700nm)、延伸波長(1350-2150nm)、延伸波長Plus(1600-2400nm)，以及整合多波段的全波段波長(900-2400nm)，滿足不同應用需求。其中，最受業界矚目的全波段光譜儀更具備「自主設定量測範圍」功能，研發人員可依據農作物、塑料、藥品等不同樣品，自由選定特徵峰值區間，有效降低雜訊與無效訊號，提升分析效率與AI模型預測精準度。

譜鉅科技表示，透過光學、硬體與AI技術整合，手持式光譜儀可望以更低的設備與研發成本，提供接近大型實驗室儀器的分析能力，推動光譜檢測走向便攜化、智慧化。

譜鉅科技全系列NIR光譜產品具備高度靈活的整合優勢，客戶可依據特定需求，自主搭建專屬光路與設定量測範圍；同時，透過譜鉅科技自主研發與支援誇平台的軟體開發套件(SDK)，客戶可強化光譜分析功能，快速且無縫地嵌入現有的智慧系統與終端設備中，有效加速產品落地上市的時程。在市場願景與布局上，譜鉅科技NIR光譜產品的應用版圖已成功拓展至工業與科技領域，譬如精準實現布料紡織與塑料材質的辨識、快速檢測是否有危害的石棉物質、醫療領域的真偽藥物即時檢測，以及協助農業進行非破壞性的農作物品質分析等多元場景。

展望未來，譜鉅科技將持續深化光譜分析核心技術，並結合大陸代理商深圳譜研互聯科技的跨境專業服務，為客戶提供更卓越的智能化光譜解決方案，加速各種應用產業的智慧化升級。

第27屆中國國際光電博覽會於2026年9月9日至9月11日在深圳國際會展中心隆重登場，譜鉅科技將攜手大陸代理商譜研互聯科技公司，於展位（6號館，攤位編號6E04）展示NIR全系列光譜儀產品。

光電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔚華先進封裝論壇邀康寧、DNP站台 聚焦TGV先進封裝關鍵技術

北美CSP自研AI晶片加速 閎康連6月營收創單月新高

SEMICON Taiwan 聚焦半導體供應鏈 7家關鍵創新板企業展現多元實力

新代科技攜手南韓SMEC 深化智慧工具機與實體AI合作

相關新聞

橘子強攻AIDC商機 第3季有望單季轉虧為盈

遊戲營運商橘子（6180）董事長劉柏園8日指出，公司目前正積極拓展AI與遊戲業務，前者預計明年起顯著貢獻，而後者因近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷挹注，有望帶動第3季單季轉盈，並且下半年將賺贏上半年。

台積電何麗梅獲SEMI半導體女性領袖表彰

晶圓代工龍頭台積電（2330）企業永續顧問何麗梅獲頒SEMI半導體女性領袖表彰（SEMI Women in Semiconductor Leadership Recognition）。她表示，走過36年半導體職涯，每次接下新角色都選擇重新歸零，支撐自己的三句話是「Why not、So what、Let's go」，未來則將把更多重心放在教育，同時持續關心半導體產業發展。

燿華土城廠區驚傳冒煙 公司說明來了

低軌衛星供應商PCB大廠燿華（2367）下午土城廠區驚傳冒煙，回應記者提問，燿華傍晚完整回應。

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

MIC看AI趨勢 算力需求帶動半導體供應鏈緊繃至2028年

資策會產業情報研究所（MIC）8至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日發布資通訊產業趨勢預測。2026年全球前10大市值業者已由AI算力業者主導，市值已逼近30兆美元。

AI邁向「代理經濟」 AI Agent加速融入企業營運核心

資策會產業情報研究所（MIC）於8至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日聚焦AI應用全面重塑生活與工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。