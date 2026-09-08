台灣美光五員工獲選2026 SEMI 20 Under 40 半導體新銳獎

SEMICON Taiwan上周五舉行SEMI 20 Under 40半導體新銳獎頒獎典禮，表揚27位正以專業與實績推動產業下一程的青年人才。其中五位來自台灣美光，占本屆得獎者近五分之一，成就橫跨創新能力、領導力、技術與產業貢獻四大面向。

台灣美光本屆得獎者為：張永興 Edmond Chang — 創新能力組；林奇潁 Chi-Ying Lin — 領導力組；黃聖翔 Sean Huang — 領導力組；黃隆樽 Dennis Huang — 技術組；蔡維升 Raymond Tsai — 產業貢獻組。

台灣美光表示，張永興（創新能力組）將跨廠製程控制的突破淬鍊為可複製的方法，如今已應用於台灣、日本與新加坡的美光廠區，並將進一步肩負帶領工程團隊的責任；林奇潁（領導力組）雖未擔任正式主管職，卻主導橫跨亞洲的製造優化計畫，印證在美光，領導力不由職級界定，而由影響力與成果證明；黃聖翔（領導力組）帶領逾百名工程師的跨廠團隊，將最先進的 HBM4 記憶體技術導入台灣，並以創新的技術移轉模式，首次實現跨廠良率與品質同步匹配；黃隆樽（技術組）將資料科學導入先進記憶體開發，建立預測模型，加速支撐 AI 運算的高頻寬記憶體（HBM）學習與開發周期；蔡維升（產業貢獻組）主導美光亞太擴廠與重大專案，包括台南與銅鑼的 brownfield 廠區收購案，為次世代先進記憶體奠定基礎，並強化半導體供應鏈韌性。

台灣美光表示，過去兩年，超過800位同仁透過內部轉任開啟新的職涯篇章，其中逾半數獲得晉升；另有逾百位赴美國、日本或新加坡任職。同期近 300 人次接受海外派任為期至少一個月，其中超過半數逾三個月，足以讓人才不只是短暫到訪，而是真正在當地投入、吸收不同視野，再將所學帶回台灣。