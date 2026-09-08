快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電信攜手日本富士電視台 獨家推出《綁架遊戲 kiDnap GAME》

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）持續投資影音內容，更積極深化國際影視內容布局，8日宣布與日本富士電視台合作推出國際鉅製日劇《綁架遊戲 kiDnap GAME》，更將於10月6日起於MOD、Hami Video全台獨家首播。中華電信強調，將持續引進多元優質國際內容，為用戶打造更豐富完整的影音娛樂體驗。

《綁架遊戲 kiDnap GAME》是富士電視台史上最高規格國際合製劇，集結日本坂口健太郎、韓國李準基及台灣柯佳嬿等國際人氣演員同台飆戲，全劇橫跨東京、首爾、台北、馬尼拉、曼谷、新加坡及那霸等亞洲七大城市取景，以同時連環綁架事件為主軸，交織親情、人性與懸疑謎團，展現跨國製作規模與戲劇張力，為Hami Video秋季強檔內容再添亮點！

中華電信指出，MOD、Hami Video暑期獨家強檔開出紅盤，《鬼怪十周年之旅》與《屍速禁區》等話題內容帶動暑假網路淨增訂戶數達上半年的三倍，展現強勁吸客效益。

此外，中華電信指出，9月再推出多部話題新作接棒登場，戲劇部分，9/6起全台獨家首播由香取慎吾、赤楚衛二主演的日劇《空洞的十字架》；9/17推出朴寶劍、金裕貞、振永、蔡秀彬、郭東延五人主演知名韓劇10周年特別綜藝《雲再次畫的月光》；9/30起接續推出中華電信共同出品、由陳意涵、張孝全主演的強檔影集《郵票與舒芙蕾》。電影則有獨家首播爆笑喜劇《NO GOOD！歐吉桑》、經典刑偵系列完結篇《電影版女王偵訊室 THE FINAL》；此外，還有熱門動漫《關於我轉生變成史萊姆這檔事S4》，以及《寶島漁很大》、《一流藝人品鑑中》等精彩綜藝內容，滿足不同族群觀影需求。

而中華電信與車庫娛樂首度聯合發行國際名導是枝裕和最新電影《驀然回首》將於9/11全台戲院感動上映。本片改編自藤本樹同名漫畫，由出口夏希、蒔田彩珠、七瀨楓莉、岡田六花、菅田將暉及宮藤官九郎主演，並成功入選第83屆威尼斯國際影展主競賽單元。為回饋廣大用戶，中華電信特別於全台60家指定門市免費發放8,000張早場優惠券；電影上映後，憑票根至指定門市還可兌換獨家限量電影收藏卡，透過串聯電影發行與實體通路資源，中華電信持續拓展影視內容合作版圖，打造完整影音娛樂生態圈。

中華電信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不只是獲利王 台灣大2027年挑戰電信營收王

SEMICON Taiwan 聚焦半導體供應鏈 7家關鍵創新板企業展現多元實力

韓法各砸5.8億美元拚影視產業 李在明提「Kpop獵魔女團」

坂口健太郎、李準基正面交鋒！《綁架遊戲》亞洲7城同時爆綁架案　柯佳嬿也被捲入

相關新聞

橘子強攻AIDC商機 第3季有望單季轉虧為盈

遊戲營運商橘子（6180）董事長劉柏園8日指出，公司目前正積極拓展AI與遊戲業務，前者預計明年起顯著貢獻，而後者因近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷挹注，有望帶動第3季單季轉盈，並且下半年將賺贏上半年。

台積電何麗梅獲SEMI半導體女性領袖表彰

晶圓代工龍頭台積電（2330）企業永續顧問何麗梅獲頒SEMI半導體女性領袖表彰（SEMI Women in Semiconductor Leadership Recognition）。她表示，走過36年半導體職涯，每次接下新角色都選擇重新歸零，支撐自己的三句話是「Why not、So what、Let's go」，未來則將把更多重心放在教育，同時持續關心半導體產業發展。

燿華土城廠區驚傳冒煙 公司說明來了

低軌衛星供應商PCB大廠燿華（2367）下午土城廠區驚傳冒煙，回應記者提問，燿華傍晚完整回應。

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

MIC看AI趨勢 算力需求帶動半導體供應鏈緊繃至2028年

資策會產業情報研究所（MIC）8至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日發布資通訊產業趨勢預測。2026年全球前10大市值業者已由AI算力業者主導，市值已逼近30兆美元。

AI邁向「代理經濟」 AI Agent加速融入企業營運核心

資策會產業情報研究所（MIC）於8至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，8日聚焦AI應用全面重塑生活與工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。