中華電信攜手日本富士電視台 獨家推出《綁架遊戲 kiDnap GAME》

中華電信（2412）持續投資影音內容，更積極深化國際影視內容布局，8日宣布與日本富士電視台合作推出國際鉅製日劇《綁架遊戲 kiDnap GAME》，更將於10月6日起於MOD、Hami Video全台獨家首播。中華電信強調，將持續引進多元優質國際內容，為用戶打造更豐富完整的影音娛樂體驗。

《綁架遊戲 kiDnap GAME》是富士電視台史上最高規格國際合製劇，集結日本坂口健太郎、韓國李準基及台灣柯佳嬿等國際人氣演員同台飆戲，全劇橫跨東京、首爾、台北、馬尼拉、曼谷、新加坡及那霸等亞洲七大城市取景，以同時連環綁架事件為主軸，交織親情、人性與懸疑謎團，展現跨國製作規模與戲劇張力，為Hami Video秋季強檔內容再添亮點！

中華電信指出，MOD、Hami Video暑期獨家強檔開出紅盤，《鬼怪十周年之旅》與《屍速禁區》等話題內容帶動暑假網路淨增訂戶數達上半年的三倍，展現強勁吸客效益。

此外，中華電信指出，9月再推出多部話題新作接棒登場，戲劇部分，9/6起全台獨家首播由香取慎吾、赤楚衛二主演的日劇《空洞的十字架》；9/17推出朴寶劍、金裕貞、振永、蔡秀彬、郭東延五人主演知名韓劇10周年特別綜藝《雲再次畫的月光》；9/30起接續推出中華電信共同出品、由陳意涵、張孝全主演的強檔影集《郵票與舒芙蕾》。電影則有獨家首播爆笑喜劇《NO GOOD！歐吉桑》、經典刑偵系列完結篇《電影版女王偵訊室 THE FINAL》；此外，還有熱門動漫《關於我轉生變成史萊姆這檔事S4》，以及《寶島漁很大》、《一流藝人品鑑中》等精彩綜藝內容，滿足不同族群觀影需求。

而中華電信與車庫娛樂首度聯合發行國際名導是枝裕和最新電影《驀然回首》將於9/11全台戲院感動上映。本片改編自藤本樹同名漫畫，由出口夏希、蒔田彩珠、七瀨楓莉、岡田六花、菅田將暉及宮藤官九郎主演，並成功入選第83屆威尼斯國際影展主競賽單元。為回饋廣大用戶，中華電信特別於全台60家指定門市免費發放8,000張早場優惠券；電影上映後，憑票根至指定門市還可兌換獨家限量電影收藏卡，透過串聯電影發行與實體通路資源，中華電信持續拓展影視內容合作版圖，打造完整影音娛樂生態圈。