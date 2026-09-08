慧友宣布加入「Arm 實體 AI 全面設計」生態系 成為首批合作夥伴

慧友（5484）8日宣布加入「Arm實體AI全面設計（Arm Total Design for Physical AI）」生態系，成為全球首批合作夥伴之一。

Arm預估，至2030年，實體 AI（Physical AI）市場規模將達突破2,000億美元，慧友名列Arm全球生態系「致動與感測（Actuation & Sensing）」關鍵層級，展現台廠強攻機器人與次世代智慧製造的戰略實力。

慧友表示，此次加入 Arm Total Design 生態系，象徵慧友持續深化跨晶片平台布局。面對全球製造與物流業對機器人、自主移動設備（AMR）的剛性需求，慧友將攜手 Arm 與全球生態系夥伴共同降低系統整合複雜度，提供具高擴充性與即時性的邊緣 AI 解決方案，加速推動次世代智慧工廠與機器人應用落地。

實體 AI 的核心突破在於將 AI 從數位雲端延伸至真實世界的物理運作。相較於傳統單點設備，實體 AI 必須完整整合感測、AI 推理與即時控制。慧友憑藉多年在智慧視覺（AI Vision）、邊緣運算及商用車載累積的硬體底蘊，於 Arm 生態系的「致動與感測層」扮演核心角色，提供高精準度智能影像感知、邊緣 AI 推理與即時控制技術，完美銜接機器人從「環境感知」到「實體精密動作」的完整閉環。