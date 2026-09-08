慧友宣布加入「Arm 實體 AI 全面設計」生態系 成為首批合作夥伴
慧友（5484）8日宣布加入「Arm實體AI全面設計（Arm Total Design for Physical AI）」生態系，成為全球首批合作夥伴之一。
Arm預估，至2030年，實體 AI（Physical AI）市場規模將達突破2,000億美元，慧友名列Arm全球生態系「致動與感測（Actuation & Sensing）」關鍵層級，展現台廠強攻機器人與次世代智慧製造的戰略實力。
慧友表示，此次加入 Arm Total Design 生態系，象徵慧友持續深化跨晶片平台布局。面對全球製造與物流業對機器人、自主移動設備（AMR）的剛性需求，慧友將攜手 Arm 與全球生態系夥伴共同降低系統整合複雜度，提供具高擴充性與即時性的邊緣 AI 解決方案，加速推動次世代智慧工廠與機器人應用落地。
實體 AI 的核心突破在於將 AI 從數位雲端延伸至真實世界的物理運作。相較於傳統單點設備，實體 AI 必須完整整合感測、AI 推理與即時控制。慧友憑藉多年在智慧視覺（AI Vision）、邊緣運算及商用車載累積的硬體底蘊，於 Arm 生態系的「致動與感測層」扮演核心角色，提供高精準度智能影像感知、邊緣 AI 推理與即時控制技術，完美銜接機器人從「環境感知」到「實體精密動作」的完整閉環。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。