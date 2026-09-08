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橘子強攻 AIDC 商機 第3季有望單季轉虧為盈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
橘子董事長劉柏園指出，公司目前正積極拓展AI與遊戲業務，有信心第3季轉盈，明年則比今年樂觀。記者陳昱翔／攝影
橘子董事長劉柏園指出，公司目前正積極拓展AI與遊戲業務，有信心第3季轉盈，明年則比今年樂觀。記者陳昱翔／攝影

遊戲營運商橘子（6180）董事長劉柏園8日指出，公司目前正積極拓展AI與遊戲業務，前者預計明年起顯著貢獻，而後者因近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷挹注，有望帶動第3季單季轉盈，並且下半年將賺贏上半年。

劉柏園表示，集團自2020年即展開超前布局，並由旗下持股七成的雲力橘子負責相關業務，日前也已啟動AI新戰略，預計投入中大型算力中心計畫，初期投資5億元，未來不排除視專案及企業客戶需求提高投資。

劉柏園進一步指出，目前集團已著手將新北市中和機房擴建升級為「邊緣 AI（Edge AI）算力中心」，已經有不少客戶洽商算力需求，預期明年起就能開始顯著貢獻業績，同時也不排除增資雲力橘子，拉攏更多合作夥伴加入。

劉柏園強調，橘子不會放棄既有的遊戲本業，但會將AI與AIDC業務打造為推升營運成長的第二隻腳，若從獲利角度來看，AI相關業務的獲利潛力可能高於傳統遊戲代理，橘子目標3年自製遊戲、代理遊戲及AI相關營收占比能三分天下。

據悉，橘子的中和AI算力中心已部屬輝達（NVIDIA）GPU，已有兩家客戶進駐，不過北部機房供給吃緊，正在尋找第二機房基地，已有接觸部分傳統企業公司的閒置廠房，提供改造，同時手中也正在推進企業專案超過5個，部分專案可延續到2028年。

至於橘子遊戲業務方面，目前主要營收來自《天堂》與《楓之谷》二大經典遊戲IP代理產品，合計約占八成；其中，《新楓之谷經典版》自8月推出以來，頗受市場青睞，而《天堂M》則預計第4季迎來重大改版，均將挹注橘子營收成長。

此外，橘子旗下經典自製遊戲IP《便利商店》的手遊版歷經多年開發後，預計明年上半年正式推出，將結合自家「UTUX」AI系統，並在iOS、Android等手機雙平台上架推出。

橘子今年上半年每股虧損0.26元，而第3季在暑假旺季以及新遊戲加持下，預料將單季轉虧為盈，第4季在自製遊戲推升下，有機會下半年彌補上半年虧損，力拚全年轉虧為盈，明年起在AI業務貢獻加入後，展望將比今年更加樂觀。

橘子 算力 Edge

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