快訊

女護理師遭2度輾壓亡…家屬招魂擲22次3聖筊 法師稱罕見：可能有心願

再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷1人遭性侵

不到5分鐘被逮！林口長庚名醫被通知急返院 酒駕遭判3月緩刑2年

104統計半導體徵才趨勢：AI占比續增、外派美加新高、非理科生機會增

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

104人力銀行8日發布《2026半導體業人才報告書》，AI持續推升半導體產能擴張，2026年半導體每月徵才4.7萬人，年增幅逾2成。企業徵才有三大趨勢，首先是半導體AI工作機會占比持續往上，每四個工作機會有一個與AI相關；其次，外派機會美加成長明顯，2026年徵才人數創近年新高；第三是三大招募職務「科系不拘」比例皆較去年提升，非理科生機會增。

觀察半導體整體招募現況，《2026半導體業人才報告書》數據發現，人才需求前三大職務每月需求人數均逾萬個，依序為生產製造／品管／環衛類、操作／技術／維修類、研發相關類，其中2個為技術職。以求職者可分得的工作數來看，營建／製圖類求職者可分到12.5份工作機會最多。

《2026半導體業人才報告書》指出，隨著AI推升半導體產能擴張，人才需求從既有產線營運，轉向能支撐建廠、裝機、量產與良率提升的技術人才，具備跨廠技術移轉、知識複製及系統整合能力的人才，將成為企業提升新產能導入效率的重要關鍵。

在三大趨勢方面，根據《2026半導體業人才報告書》，2026年半導體AI工作機會每月平均突破一萬個，5年成長67%。104人力銀行人才永續長鍾文雄分析，AI相關職缺增長，相較於過去AI需求主要集中於研發領域，如今AI能力已逐步延伸至製造、生產、設備、品質管理及供應鏈等多元職務。

其次，地緣政治風險，帶動半導體業赴海外設廠，《2026半導體業人才報告書》觀察近2年外派工作機會變化，中國大陸／港澳以外的亞洲仍為企業外派需求最主要的地區，但美加地區外派需求明顯成長，自2025年起持續攀升，2026年工作機會數創下近年新高，外派需求已由過去以亞洲為主，逐步擴展至北美等重要市場。

而投入半導體，非理科生也有機會。《2026半導體業人才報告書》數據顯示，2026年三大職務「生產製造／品管／環衛類」、「操作／技術／維修類」、「研發相關類」職務，科系要求電機電子工程、機械工程仍是首選，標示「科系不拘」的比率皆較去年提升2-3%不等，其中操作／技術／維修類60%科系不拘最多。鍾文雄指出，科系不拘職務增加，反映企業將招募重點延伸至具備技術能力、學習潛力及跨領域背景的人才，擴大人才來源並提升招募彈性。

人力銀行 徵才

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

永豐小店學7月大師課程／人人都能開始的AI工作術 陶韻智：AI是每個人的數位下屬

台灣必須提高不可替代性 因應全球化發展趨勢

晶片版圖全面重組 台灣如何守住半導體核心地位？

相關新聞

台積電和三星轉向擁抱最先進High NA機台 並攜ASML押注12吋光罩

艾司摩爾（ASML）已獲全球主要晶片製造商承諾採用最新半導體製造設備，同時和客戶展開更廣泛合作，以因應人工智慧（AI）技術快速發展帶來的龐大需求。

跟進台積電 英特爾、三星宣布攜手ASML推動下世代12吋光罩技術

台積電（2330）8日和艾司摩爾於BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動轉移升級至12吋光罩，以將高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致。英特爾（Intel）與三星（Samsung）也隨後分別宣布參與推動下一代12吋光罩技術的產業倡議，並擴大與 ASML 在 High NA EUV 技術上的合作。

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

慧友宣布加入「Arm 實體 AI 全面設計」生態系 成為首批合作夥伴

慧友（5484）8日宣布加入「Arm實體AI全面設計（Arm Total Design for Physical AI）」生態系，成為全球首批合作夥伴之一。

104解密半導體人才薪資！類比 IC 設計工程師年薪中位數172萬奪冠

AI浪潮持續推升半導體人才需求，104人力銀行8日發布《2026半導體業人才報告書》，整理薪資五大榜單。高薪職務「非主管職」類比IC設計工程師年薪中位數172萬元居冠，「主管職」硬體工程研發主管183萬元最高。

橘子強攻 AIDC 商機 第3季有望單季轉虧為盈

遊戲營運商橘子（6180）董事長劉柏園8日指出，公司目前正積極拓展AI與遊戲業務，前者預計明年起顯著貢獻，而後者因近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷挹注，有望帶動第3季單季轉盈，並且下半年將賺贏上半年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。